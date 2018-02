Grinberg: "Nunca jamás en mi vida he incumplido las leyes"

El presidente del Marbella, Alexander Grinberg, compareció ayer ante los medios de comunicación para dar un mensaje de tranquilidad y optimismo a los aficionados de la entidad marbellí tras salir de la cárcel y quedar en libertad bajo fianza. El máximo mandatario ruso agradeció "a los aficionados y ciudadanos de Marbella, el apoyo recibido durante este tiempo". Insistió en el hecho de desterrar algunos tópicos acerca de su nacionalidad (rusa) y también se mostró firme a la hora de definirse como alguien honrado y que jamás ha delinquido.

Dejó claro que no piensa vender el club y que su proyecto al frente del Marbella está más vivo que nunca. Grinberg reconoció que no fue fácil ofrecer esta rueda de prensa: "Tengo muchos sentimientos y palabras de agradecimiento a nuestra maravillosa afición y a los ciudadanos de nuestra ciudad. Me sentí apoyado todo este tiempo. Doy las gracias a los trabajadores del club, a los jugadores y al cuerpo técnico. Estoy muy agradecido a todo el equipo, los jugadores hicieron algo increíble". El presidente del Marbella se definió como una persona trabajadora y humilde "y siempre valoré a la gente trabajadora y en esta difícil situación, la gente demostró su amor a nuestro club y hacia mí". Grinberg dejó claro que "nunca jamás en mi vida, ni en Rusia ni aquí en España, he incumplido las leyes y demostraré mi inocencia"

En lo referente a su detención quiso también pedir que se acabe con ese pensamiento de "que por ser ruso es indicio de delincuente. En el siglo XXI es horrible decir estas cosas y espero que la mayoría de la gente no piense así". En lo deportivo afirmó que no tiene ninguna intención de vender el club y que se mantiene firme con el objetivo que confesó en una de sus primeras entrevistas en España: "Ganar al Barcelona". Por ello, destacó que "aún no lo hemos hecho, así que seguiré trabajando y gestionando el club".

El presidente destacó que este equipo "es el mejor que hemos tenido en estos cinco años que estoy en el club" y mostró muy ilusionado por seguir creciendo. "Hemos cometido algunos errores pero, tarde o temprano, la gente que trabaja mucho encuentra el buen camino", aseveró. Grinberg también agradeció a Antonio Decoz la ayuda prestada en esta delicada situación: "Es una persona maravillosa". Al mismo tiempo qanunció una reunión para la próxima semana "para hablar de algunas opciones diferentes. Siempre estoy abierto a contar con nuevos inversores. He recibido muchas ofertas por el club estos años, pero tengo tomada la decisión y yo nunca he querido vender el Marbella porque es parte de mi vida".