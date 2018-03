El Marbella se lo toma con calma

El Marbella FC recibe hoy a las 12:00 horas al Real Murcia en otro partido de máxima exigencia para los pupilos de Fernando Estévez, que llegan con máxima motivación después del gran triunfo conseguido la pasada jornada en Cartagena. El técnico granadino incidió en que será "un partido complicado ante un rival que quiere seguir en puestos de play off, que querrá hacerlo bien en nuestro campo y vendrá con el cuchillo entre los dientes". Por ello aseguró que "esperamos un partido muy competitivo, un rival exigente al nivel del partido que tuvimos la última jornada y fuimos capaces de concienciar a nuestro jugadores durante esta semana para prepararnos a lo que se avecina".

Para Estévez, el triunfo de la pasada jornada "no ha generado mucha euforia", pese a lo que el técnico sí quiso destacar la importancia de haber ganado "en ese contexto y con las dificultades que implica que hacen que nos sintamos orgullosos. Pero todo somos conscientes de que las notas son el 13 de mayo y que ocupemos el liderato ahora es anecdótico".

También quiso destacar el entrenador blanquillo que "no debemos confundir confianza con relajación. Después de ganar en un contexto tan exigente, tenemos que saber qué nos dio la victoria allí. Y nos la dio el correr, el hacer y el ser fuertes como colectivo. La fuerza que tuvo el equipo fue determinante para que la pizca de azar que hay que tener a favor cayera de nuestro lado". Una de las preocupaciones de Estévez será el estado del terreno de juego después de las copiosas lluvias de esta semana: "No sabemos en qué condiciones estará el campo, si encharcado y dificultará el juego, si habrá que hacer juego directo o si será rápido. Me preocupa porque va a ser un condicionante para el juego, pero entrenamos toda la semana en condiciones similares y creo que nos podemos adaptar bien".

Del rival, el míster espera "un Murcia fuerte defensivamente, que va a esperar su oportunidad en el partido y va a tratar de aprovecharla. Si ganamos al Murcia, tendremos tres puntos más y nos faltarán seis para llegar al objetivo que nos marcamos. No me planteo el partido como para eliminar a nadie, sino como otra oportunidad para sumar".