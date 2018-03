Nadal se apunta

Plaza de Toros de Valencia, pista de arcilla, primavera europea... Pese a las dudas por sus problemas físicos, Rafael Nadal no pudo resistirse al encanto de la Copa Davis, en la que tal vez sea su última edición antes del cambio de formato, y dio el sí para jugar la serie de cuartos de final ante Alemania.

La presencia del balear, que a partir de la semana que viene volverá a ser el número uno del tenis mundial, es la gran novedad en la lista dada a conocer por el capitán español, Sergi Bruguera, para el duelo que se disputará del 6 al 8 de abril.

Nadal no juega desde que se retiró a finales de enero en cuartos de final del Abierto de Australia ante el croata Marin Cilic con una lesión en el psoas ilíaco de su pierna derecha. Tenía previsto volver en febrero en Acapulco, pero se resintió poco antes de su debut en México y decidió retirarse. Tampoco participó en las semanas siguientes en los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami.

"Está cada vez mejor, saliendo de la lesión y entrenándose más. Aún queda una semana y media para que empiecen los partidos y hay tiempo", señaló Bruguera que, la con excepción del ausente Albert Ramos, citó a los mismos que derrotaron al Reino Unido en la primera ronda disputada febrero: Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y David Ferrer (quien no jugó ningún punto entonces).

En Copa Davis, Nadal no formaba parte del equipo desde hace un año y medio, cuando disputó el play off de ascenso al Grupo Mundial de 2016 en la India. El mallorquín, ganador cuatro veces de la Ensaladera, buscará hacerlo una vez más antes de que la Copa Davis inicie una profunda revolución a partir de la próxima temporada y se transforme en una Copa Mundial que se jugará al final de cada año. El equipo español, además, no llega a semifinales desde 2012.

Del lado alemán, que se encuentra por primera vez en cuatro años en los cuartos de final de la esta competición, también estarán sus mejores raquetas. Alexander Zverev, quinto del ranking mundial, y Philipp Kohlschreiber (31) liderarán al equipo que intentará dar el golpe en Valencia. Jan-Lennard Struff (56), el doblista Tim Pütz y el debutante Maximilian Marterer (73) completan la nómina dada a conocer por el capitán Michael Kohlmann. "Si viene Kohlschreiber, las cosas cambian bastante. Jugamos en casa, pero Alemania es seguramente el rival más difícil de recibir en tierra", destacó Bruguera.