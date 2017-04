Nuria Benzal pone el orden en el Rincón

Recta final de una temporada histórica para el Rincón Fertilidad y, ante la mínima señal de flaqueza, está ahí para reagrupar. Nuria Benzal no sólo pone el orden en la cancha, también fuera. Tras la derrota frente al Canyamelar Valencia, la esteponera hace autocrítica para pedir calma antes de volver a la competición para el último tirón.

"Después del partido desastroso y desafortunado, hemos ido mirando cuales fueron los errores, y ya vamos pensando en lo que nos viene, que es Granollers, y vamos a intentar mejorar la liada que hicimos en Valencia y hacer un partido completo para poder sacar esos dos puntos importantes", apunta Benzal, que ya pone los ojos en el duelo de este sábado (17:30) en Carranque ante el Granollers: "Allí nos costó mucho lograr la victoria, así que sabemos que tenemos que hacerlo muy bien este sábado si queremos llevarnos la victoria".

En el choque habrá un duelo muy atractivo, dos directoras de juego muy importantes para sus equipos, Nuria Benzal y Laura Steinbach, aunque la central quita el foco de enfrentamientos individuales. "Personalmente, no me atrae ese tipo de cosas, porque yo me baso en lo que es el equipo. Es una buena jugadora, pero creo que el peligro lo tiene el equipo, cada una de ellas tiene un rol y tienen bastante claro a lo que juegan. Ojalá tuviésemos sólo que depender de que una jugadora lo hiciera bien o mal, porque así no nos haría de pensar tanto, pero para mí lo fundamental es defender bien a todo el equipo completo", analiza la esteponera.