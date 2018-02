Pendientes de Coín y Benahavís

última fecha de la fase regular de la Liga EBA, a la que varios malagueños llegan con opciones de colarse en el play off. Ellos son el Coín, que viaja hasta Andújar, y Benahavís, que hace lo propio hasta Huelva. La jornada se disputará íntegra en horario unificado a las 19:00.

Enrique Soler y Medacbasket disputarán un sugerente encuentro en Melilla, donde la tercera plaza estará en juego. Los de Manolo Povea, gran revelación de la temporada, perdieron las opciones de liderato en Marbella la semana pasada y aún deben amarrar una posición que se ganaron por méritos propios durante las jornadas precedentes.

Precisamente los marbellíes reciben en casa al Unicaja. Los de Francis Tomé, que serán segundos por detrás de Cazorla pase lo que pase, afrontan el choque como puesta a punto para la fase de ascenso a Leb Plata. Los cajistas quedaron coartados de meterse entre los cinco primeros tras el traspié en Los Guindos ante el CB Almería. Se juegan los de Paco Aurioles quedan en mejor posición para afrontar con más garantías la fase por no perder la categoría. A los almerienses visita Novaschool, que ya sabe que luchará por mantenerse en Liga EBA en la postemporada. Los de Javier Florido se enfrentan a un conjunto de Raúl Fernández que apurará sus últimas opciones de play off, que pasan por vencer a los malagueños y que Coín pierda su encuentro ante Andújar, colista de la categoría.

Los de Juan Méndez son uno de los clubes que más en juego tienen en esta última jornada final. Sus cábalas son sencillas. Si gana a los jiennenses, el puesto entre los cinco primeros es suyo. Si no lo hacen, deben esperar una derrota de Almería en su pista. Coín, que cayó ante Cazorla en su pista en la jornada anterior, disputa este trascendental encuentro ante un equipo local sin nada en juego, con la mirada ya puesta en las eliminatorias por no descender a Primera Nacional. En el Grupo D-B está el otro representante con los deberes aún por hacer. Benahavís debe afianzar en Huelva la cuarta plaza que ahora ostenta, que le daría el billete para disputar el play off por ascender al tercer escalón del baloncesto nacional. Choque complicado que de ganar le daría la tercera plaza, ante unos onubenses que están en ella, pero que no tienen alcance a la segunda. Quedan dos plazas que se disputan entre los malagueños, Yosíquesé y Jaguarzo Adepla Básket, que juegan contra primera y segundo clasificado respectivamente -sin nada en juego ambos-.