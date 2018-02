Queralt Castellet finaliza séptima en la prueba de 'halfpipe' de snowboard

La española Queralt Castellet, subcampeona del mundo en Kreischberg (Austria) hace tres años, que este martes acabó séptima la prueba olímpica de los Juegos de invierno de PyeongChang, declaró en la zona mixta del Phoenix Park que esta "bastante cabreada, por no poder 'planchar' la ronda que tenía preparada".

"Es lo que hay. Hay que seguir trabajando", explicó, tras la prueba que ganó este martes la estadounidense Chloe Kim -la gran favorita con sólo 17 años- Castellet, nacida hace 28 en Sabadell (Barcelona) y que disputó en Corea del Sur sus cuartos Juegos Olímpicos.

"Saqué los trucos fuertes en la tercera, tenía la ronda, pero no surgió", respondió a Efe Queralt, que no descarta afrontar un quinto ciclo olímpico. "Hay que seguir trabajando", recalcó la catalana que insistió que no todo lo que tenía en mente era la medalla, a la que apuntaba tras ganar en enero la Copa del Mundo de Snowmass (EEUU) y acabar tercera en la de Laax (Suiza).

"Yo a lo que venía era a planchar la ronda con la que me he caído. Lo que eso conlleve, sólo influye si tú misma te lo crees, pero no es un objetivo sano cuando estás en un deporte de jueces y en el que influyen tantos aspectos...", contestó a Efe Queralt este martes en la zona mixta de Phoenix Park.

"Mi objetivo era planchar la ronda y ahí seguir trabajando con el puesto que fuese. El objetivo era planchar esa ronda después de haber planchado la segunda, pero sufrí una caída haciendo el 'backside 9' en la ronda de entrenamientos y no quise hacer el mismo truco directamente, así que salí con otro", explicó.

"En la segunda mejoré un poco y en la tercera me armé de valor para sacar el 'backside 9', que me salió de nuevo bien. Y no sé por qué me daba tanto miedo sacarlo en las dos primeras rondas, pero es un truco de confianza, porque es totalmente a ciegas", añadió Castellet.

"Es saber que está saliendo bien y dónde estás en el aire, pero tienes cero visión durante todo el truco. Pero al sacarlo en tercera ronda me salió bien y pensé que ya lo tenía. Pero he llegado con demasiada velocidad y fue imposible aterrizar bien", comentó la barcelonesa, que valoró la exhibición con la que ganó la prueba la estadounidense Chloe Kim.

"Kim es una 'rider' increíble. Siempre es un placer competir contra ella", indicó a Efe Queralt. "Sé que se puede vencer, porque lo he hecho antes, y de lo único que dependía era de mí misma y de hacer mi ronda limpia, grande, y correctamente", precisó la campeona catalana, que ahora competirá en Estados Unidos.

"Ahora me toca el 'US Open', dentro de dos semanas, en Colorado.Y a seguir trabajando con esto", declaró.

"Sí que me planteo otro ciclo olímpico, estos Juegos han sido como los primeros, ha sido todo nuevo. Ninguna referencia o experiencia que había podido sacar de las últimas, todo es tan diferente que no tiene nada que ver", comentó.

"Yo me he sentido bien, sí que he tenido nervios pero he sabido controlarlos y creo que para mí es el comienzo de mucho. Al comenzar a entrenar con (el australiano) Benjamin (Bright) todo cambió".

"Tomamos un rumbo diferente de entrenamientos, de referencias, de previsualización, de entender la montaña, el 'pipe', la nieve, la tabla, el snow, todo diferente, de una manera mucho más global que yo no conocía", explicó Queralt tras capturar Diploma olímpico en Corea del Sur.

"Y aunque todo mi conocimiento me ha servido mucho, no hubiese podido ser de otro modo que no fuese el tomar un camino fresco, diferente, nuevo. Lo único que da rabia es que los Juegos son cada cuatro años", manifestó la barcelonesa este martes en Corea del Sur.