Quiso pero no pudo (0-1)

El Marbella cayó en el partido que le enfrentó al filial del Granada en la capital nazarí. El cuadro marbellí generó muchas ocasiones de gol pero la falta de puntería y Aarón, portero del Granada B, evitaron cualquier opción de adelantarse en el marcador por parte malagueña. Fernando Estévez mantuvo prácticamente el mismo once inicial que la pasada semana ante el San Fernando, con las únicas novedades Marcos Ruiz y Luis Rioja en los lugares de Razvan y Miguelito. Los marbellíes cuajaron un sólido encuentro y protagonizaron más intentos de gol que su rival durante todo el choque. Algo que se convirtió en insuficiente cuando tras los primeros diez minutos del partido, los locales aprovecharon su gran ocasión para transformarla y adelantarse en el tanteador. Fue un primer cuarto de hora de dominio nazarí, suficiente para llegar con peligro en dos ocasiones a las inmediaciones de la portería defendida por Wilfred y batirlo en una de ellas por mediación de Víctor Morillo en el minuto 11. Desde entonces, el control del juego fue para los jugadores dirigidos desde la banda por Fernando Estévez, a los que solo les faltó el gol. Corpas avisaba con un disparo lejano en el 18, al que respondía de maravillas Aarón. Cinco minutos después Otín marcaba de cabeza un centro de Carlo Julio pero el colegiado anulaba el tanto por falta en el salto. Corpas tendría otra buena ocasión tras un pase en largo de Indiano, pero el meta local volvió a aparecer con una buena intervención. Seguía asediando el Marbella que también gozaría de otras dos buenas ocasiones para empatar en dos saques de esquina que remataba Catena que acabaron lejos de las inmediaciones de Aarón. A los vestuarios el conjunto malacitano se marchó con una sensación agridulce. Sol faltaba el gol.

Pero fue algo que no cambió durante los segundos 45 minutos. Primero Chus Hevia y después Indiano lo siguieron probando, pero el cerrojo estaba más que echado en la meta local. Corpas también tendría otras dos ocasiones, pero no era el día. El balón no quería entrar, y los marbellíes se empezaron a dar cuenta. También los granadinos, que supieron mantener la ventaja en todo momento.

El encuentro acabó de forma horrible para el Marbella. Al negativo resultado se sumó la expulsión de Añón en los instantes finales tras tratar de parar un contragolpe de los locales en el centro del campo. Los de Estévez volvían a la Costa del Sol con caras largas por el resultado pero con la sensación de haber hecho más de lo que reflejó el marcador.