Regreso dorado de Duane

Volver al máximo nivel nacional tras casi un año de parón y lograr dos oros en las dos competiciones en la que corres está al alcance de muy pocos. Esto lo logró ayer la malagueña Duane da Rocha en la quinta y última jornada del Open de Primavera que se ha estado celebrando desde el sábado en las instalaciones de Inacua Málaga.

Llegaba la nadadora a esta cita tras casi 12 meses de su última competición. Tuvo que parar por la fatiga mental que genera la natación, dada su altísima exigencia. Tras el oro en los 50 espalda (28.67), Da Rocha saltaba ayer a los 100 con la única intención de dar su máxima, sin objetivos. Sin presión, y con su sombra como única rival, la mijeña voló en Inacua de nuevo. Firmó un tiempo de 1:00.87 para llevarse su segundo oro en su regreso. Paloma de Bordons (1:01.36) y África Zamorano (1:01.60) completaron el podio. La también malagueña Laura Navas fue 14ª (1:04.96).

"Superé todas mis expectativas que tenía antes de empezar a competir. Estaba un poco nerviosa, porque el primer día que competí, en el 50 por la mañana, me salió muy bien y cada vez que nadaba me salía peor. Pero al final dije 'mira, yo he venido aquí a jugar y tampoco me voy a frustrar porque las marcas no salgan", decía la nadadora del CN Mijas minutos después de salir de la piscina: "Salí a disfrutar, sin ninguna presión, solo a estar orgullosa de mí misma, y salió genial, porque estoy orgullosa. Eso es lo más importante".

Duane profundizaba: "Disfruté muchísimo. Estaba nerviosa. Llevaba tanto tiempo sin enfrentarme a una final así de importante y se me había olvidado cómo gestionar esos nervios. Al final lo he sobrellevado bien".

Sobre el cambio de modalidad explicó que "nunca me centré en entrenar la velocidad, siempre había estado con el 200. Ahora puedo decidir qué preparo y estoy muy contenta, porque hace nada que preparo la velocidad y ya estoy en el buen camino".

Pese a las dos medallas de oro en este Open, la malagueña asegura que va a seguir "con el mismo plan". "Quiero centrarme en mi vida real y seguir nadando como un segundo trabajo, porque realmente ya no soy profesional de esto, no vivo de esto. Tengo que centrarme en lo que vivo, esto es como un hobby. Sigue siendo un objetivo grande, pero tratado con otra perspectiva", finalizaba.

Por otro lado, Mireia Belmonte cerró la cita con su sexta medalla de oro. Lo hizo en el 400 estilos con un tiempo de 4:37.10. En la misma prueba, la malagueña María de Valdés fue quinta (4:50.63).

En esta última jornada también participaron los malagueños Alejandro Trujillo, séptimo en 50 libres (23.32). Lucas Lozano y Cristóbal Ángulo no pasaron de preliminares. Carmen Balbuena se quedó a las puertas de la final de 50 mariposa (28.37). Inés Fábregas no superó las preliminares. Cristóbal Angulo nadó en la Final B del 100 mariposa y quedó 13º, con un tiempo de 56.77.