Sufrimiento con triunfo para el Unicaja en Cádiz

No sorprende ya el rendimiento del Unicaja Femenino, que continúa con su particular paseo militar en la Primera Nacional. Su última víctima, el Cádiz CB Gades, al que ganó, no sin sufrir, en la carretera (52-61). Las de Lorena Aranda abrieron hueco desde el primer cuarto (11-23), que ya no perderían hasta el final del encuentro. Con un nivel destacable en la zona defensiva, las cajistas son el mejor conjunto en esta faceta de la categoría, el Unicaja estiró al descanso (20-35). Las gaditanas lucharon por maquillar la diferencia, aunque el triunfo viajó con dirección a Málaga. La decimotercera, en los mismos choques, que las consolida en lo más alto de la tabla clasificatoria.