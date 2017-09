Un derbi intenso en la Federación

La Tercera División trae el tercer partido de una semana muy carga de fútbol. Y algunos de los mejores partidos han quedado para el final. Como el que aparecer marcado al mediodía en la Federación. A partir de las 12:00, el intratable filial del Málaga recibe a El Palo. Los dos únicos conjuntos malagueños invictos tendrán la piedra de toque más dura de cuantas han afrontado por el momento el grupo 9.

Aunque los pupilos de Ruano no se han confiado en ningún partido hasta la fecha -promedian más de tres goles por partido-, el cuadro paleño planteará problemas en la Federación, liderados por un Apoño que ha comenzado enchufado en la competición. Los de Sefi también se han mostrado bien armados en ataque, así que promete un duelo espectacular en el habitual minitemplo del Atlético Malagueño.

El Rincón recibe al Torredonjimeno y el Vélez al Maracena con idea de mirar más arriba

El Antequera, que superó al Jaén el pasado miércoles con algún apuro a pesar de jugar con un hombre más, sabe que la regularidad y las posiciones de cabeza -ahora es quinto, a un punto de las posiciones de play off- pasan por sumar victorias a domicilio. Aunque hoy le toca buscarla en el estadio del Loja, una plaza que no es fácil. Los granadinos han comenzado bastante mal el curso, todavía no han ganado, aunque los cuatro empates que suman demuestran el rocoso rival que es. El choque también se disputará al mediodía.

Otro desplazamiento complicado es el que tendrá que afrontar el sorprendente Juventud de Torremolinos, que ha respondido a sus problemas institucionales con buen juego y mejores resultados. Presentarse en La Victoria (18:30) no será fácil, pero si ha quedado claro algo hasta el momento es que han plantado cara en los cinco encuentros disputados. El San Pedro, uno de los malagueños que peor ha empezado, tiene en el campo del Huétor Tájar la oportunidad de conquistar un triunfo que le permita darse un respiro en la tabla.

Por su parte, los dos axárquicos sí jugarán en casa. El Rincón, a las 12:15, querrá hacer valer su fortín del Francisco Romero frente al Ciudad de Torredonjimeno para mirar más arriba. El Vélez, que iguala a puntos con los de Bravo, afronta sobre el papel el duelo más amable de la jornada. Reciben al Maracena con la oportunidad de despegarse del gran grupo de equipos que está en un ramillete de dos puntos en la clasificación. Será en el Vivar Téllez en el último encuentro dominical (19:30).