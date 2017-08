A por la guinda en un año de ensueño

Paula Ruiz y María de Valdés cerrarán hoy la temporada en el Campeonato de Europa júnior de aguas abiertas en Marsella. La nadadora del Mairena de Aljarafe quiere poner el broche de oro al año de su consagración a nivel absoluto con un metal que certifique su rápida progresión en júnior.

La cita tendrá lugar en el puerto de L'Estaque, un pequeño pueblo pesquero de la comuna de Marsella. Paula deberá imponerse en el mar Mediterráneo, ese que tan buenos recuerdos le trae, ya que recientemene logró allí el Campeonato de España absoluto de aguas abiertas y una edición de la Copa de Europa absoluta, dos oros, ambos en Cataluña.

Por su parte, la nadadora del Fuengirola Swimming María Valdés logró el billete europeo en el Campeonato de España de Bañolas. La fondista encarará la prueba sin presión pero con la intención de aprovechar esta oportunidad e intentar colarse entre las mejores.

Este Campeonato de Europa júnior será la última prueba de la temporada para Paula Ruiz y María de Valdés. Ambas competirán en el 10 kilómetros, pero también tienen opciones de participar mañana en los relevos mixtos si sus entrenadores del combinado español lo requieren. Las expectativas de la fondista del Mairena de Aljarafe no son otras que volver a España con un metal, a poder ser dorado: "Me encuentro muy bien de forma, me veo con muchas opciones de podio".

Ruiz se ha convertido en una de las grandes favoritas para estos 10 kilómetros en el pintoresco mar de L'Estaque, tras su notable papel en el Mundial Absoluto de Budapest en las pruebas de 10 y 5 kilómetros. Además, estuvo acompañada por María de Valdés, que participó en categoría absoluta de 10 kilómetros. De este modo, el deporte malagueño estará muy bien representado en aguas abiertas en Marsella.