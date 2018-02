"Nuestro objetivo es el 'play off'"

Cala, nombre deportivo del cierre cordobés Alberto Baena, se postula como una solución inagotable para el técnico dentro de un UMA Antequera que presume de un buen fondo de armario. La labor defensiva la cumple a la perfección y en ataque, poco a poco, adquiere más confianza. El crecimiento de este jugador, en especial por lo ofrecido en la pasada cita en Rivas, ayuda a dejar en un mal recuerdo el traspié liguero. "Una derrota dura de la que debemos aprender. No nos pueden hacer cuatro goles en 12 minutos e ir todo el partido a remolque. De esto tenemos que aprender y centrarnos en el siguiente partido para mejorar los defectos que hemos mostrado en el último choque", expresa.

Un mal resultado trae consigo la autocrítica de un vestuario. Si el cuadro verde aspira a mantener su fuerza en el pulso por las mejores posiciones en Segunda, debe tropezar lo menos posible. "Desde ya tenemos que estar con la mente puesta en Elche; un partido, como todos los de la categoría, muy duro, aunque conseguimos allí en la ida una victoria bastante holgada, este rival nos puso las cosas difíciles y debemos afrontar el partido como otra final para coger de nuevo una dinámica positiva como la que ya traíamos hasta la jornada de Rivas", apunta el cierre.

No pasa desapercibido que el crecimiento de fichajes como Cala. "Cada vez me estoy sintiendo más cómodo y con más confianza y eso es gracias al equipo", indica. Asimismo, remarca el nivel alto detectado en su primera aparición. "Todos los equipos se están ganando entre sí y nuestro objetivo debe ser entrar en play off, en eso pensamos únicamente".