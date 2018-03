Sin piedad contra Mourinho

Tras la millonaria inversión de las dos últimas temporadas, el Manchester United está actualmente eliminado en octavos de la Liga de Campeones y a 16 puntos del líder de la Premier League, el Manchester City, que además es su archirrival.

Apeado también de la Copa de la Liga en cuartos por un equipo de segunda división, sólo le queda la FA Cup, en la que el sábado buscará un lugar en las semifinales. Para muchos, sin embargo, lo peor es la imagen futbolística que está dando el club, uno de los más ricos y poderosos del planeta. Es en ese punto donde muchos dardos son dirigidos contra el entrenador, José Mourinho.

"Un United miserable", escribió ayer The Sun después de la eliminación del martes en la Champions. Los Red Devils cayeron 1-2 en Old Trafford tras el 0-0 de la ida. "Vergonzoso", añadió The Daily Mirror.

En los 180 minutos, el United tiró apenas cuatro veces entre los tres palos y marcó un gol, pero cuando el Sevilla ya ganaba 0-2 en Manchester y los locales necesitaban tres dianas. Unos datos que hablan de un equipo más preocupado por defender que de atacar. El Sevilla, quinto en la Liga, acabó la eliminatoria con 14 disparos a portería.

"Esto ya le ha pasado al United en el pasado", indicó el entrenador en la noche del martes. "No quiero hacer un drama de esto, no es el fin del mundo. Hemos dado lo mejor de nosotros y hemos perdido, así es el fútbol".

Que el Manchester United diera lo mejor de sí mismo lo dudan muchos. No sólo aficionados y prensa, sino también algunos ex jugadores como Paul Scholes, una leyenda en Old Trafford.

"Fue difícil de ver", indicó Scholes, que ganó dos veces la Champions League como Red Devil. "No hubo voluntad ni energía ni velocidad". Rio Ferdinand, el que fuera compañero suyo, habló de una actuación "vergonzosa y terrible".

Tras salir vivo de Sevilla gracias a una actuación prodigiosa del portero David de Gea, el United se desmoronó en apenas cuatro minutos. El francés Wissam Ben Yedder entró al césped de Old Trafford en el minuto 72 y dejó la eliminatoria vista para sentencia con sus dos goles, el primero en el 74 y el segundo en el 78. El tanto de Romelu Lukaku en el 84 únicamente maquilló el resultado.

"No creo que hayamos jugado bien", indicó Mourinho. "En la segunda mitad hemos tenido buenas oportunidades para marcar gol, pero no las hemos aprovechado. Después estaba claro que un gol lo iba a cambiar todo y fueron ellos los que lo marcaron". Sin embargo, esa visión la tiene únicamente Mourinho. Lukaku, por su parte, señaló: "Nos lo hemos merecido porque no hemos jugado suficientemente bien".

El Manchester United se gastó 350 millones de euros en los dos últimos años. 100 de esos millones se invirtieron en el francés Paul Pogba, considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo pero que el martes, al igual en el partido de ida en el Sánchez-Pizjuán, fue suplente.