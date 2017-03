El 'play off' pasa por casa

El próximo domingo es crucial para los intereses del Marbella ante la visita del segundo clasificado, el Cartagena. La dinámica del equipo, con Miguel Álvarez al mando desde hace un par de semanas, está siendo ascendente pero insuficiente para quitar esa sensación de vértigo que se origina mientras más cerca están de salir de los play off de ascenso.

Son tres los equipos que persiguen a los blanquillos que tienen a tiro de victoria el alcanzarles si éstos tropiezan. Melilla, Real Murcia y Mérida merodean la zona a la espera de un descuido. El encuentro ante los cartagineses será clave por las dimensiones de la situación. Seis jornadas sin vencer y posibilidad real de salir de los puestos de ascenso tras prácticamente todo el campeonato en él.

Sobre esto, y como ante sala de un encuentro amistoso hoy ante el Club Brugge (20:00), hablaron el capitán Javier Añón y el guardameta Manu Fernández. El veterano marbellí ve importantísimo el cruce ante el Cartagena: "Tenemos que empezar ya a dar un toque de atención a los equipos de arriba. Empezar a ganar porque llega la recta final y son rivales directos, que pelean por lo mismo que nosotros y que la gente vea que somos capaces de ganar esos partidos".

El meta asturiano no pasó por alto la llegada de Miguel Álvarez en detrimento de Mehdi Nafti, que gozaba del total apoyo de la plantilla: "Los jugadores somos los principales interesados en jugar el play off esté quien esté. Ha afectado porque los jugadores tenemos sentimientos pero aquí todos vamos en el mismo barco y queremos remar hacia el ascenso".

Añón mandó un mensaje similar: "La gente también tiene sentimientos y hemos pasado un par de semanas complicadas, pero intentaremos afrontar ahora lo que queda con la mayor ilusión y las máximas ganas". Y avisó a sus compañeros: "O espabilamos o todo lo que hemos hecho desde el principio no va a servir para nada".

Los dos próximos encuentros, cruciales para Manu Fernández: "Todos somos conscientes que afianzar el play off pasa por sacar lo de casa y lo que viene ahora es primordial. Tanto Cartagena como Murcia nos van a acomodar o nos van a meter en una situación más complicada".

"Esperamos que el domingo el primer gol lo meta la afición. Es bonito que nos reciban al llegar al estadio, ese apoyo siempre es fundamental. Es un plus más", explicaba Añón sobre la importancia de la hinchada este próximo domingo en el Municipal. Por los mismos derroteros acudió el portero asturiano: "Me gustaría que se llenara el estadio, yo entiendo que muchas veces el malestar se manifiesta con silbidos pero la afición tiene que comprender que ha habido cambios y de la noche a la mañana no salen. Tenemos que remar no solo los jugadores sino también la afición. Ayudaría mucho".