Un rayo de ilusión

Se cuentan las horas para que llegue el domingo, cuando el Málaga Femenino comienza la fase de ascenso a Primera División en Cártama ante el CD Fermarguín grancanario (17:00). Lo afronta el equipo ilusionado, intentando dar una alegría que el masculino no ha sido capaz de dar en toda la temporada. Tras un curso brillante en el que las de Antonio Contreras fueron campeonas con solo una derrota, es la hora de la verdad. "Ahora no vale rajarse, ahora hay que dar la cara. Hemos peleado y ahora hay que ser profesionales", mantenía el técnico ayer en rueda de prensa.

Todas las palabras de aliento y ánimo vienen bien. La capitana y compañía las transmitirán al vestuario. Es bonito que la gente esté pendiente de nuestro Málaga Femenino. Por eso y otras razones no podemos fallar. Tenemos que estar en Primera el año que viene, donde este club y estas chicas merecen. Quizás sea muy optimista, pero por mi cabeza no pasa otra cosa que ganar y darnos una alegría", continuaba Contreras, que señalaba eso de "dar esa alegría que no hemos tenido con el masculino por desgracia. Ojalá podamos decir a los malaguistas que aquí está su equipo femenino y que vamos a intentar que tengan un equipo donde se merecen, en Primera peleando con el Atlético de Madrid, el Barcelona o el Sevilla".

La plantilla, confiesa Contreras, está a tope después de una Liga que podría llevar a engaño, la superioridad se reduce aquí, pero no se cortan: "¿Por qué vas a evitar esa euforia y esa ilusión, si es lo bonito del fútbol? No me gustaría estar como otros equipos que no se juegan nada. A día de hoy soy yo el que tengo que intentar llegar a la ilusión y las ganas que tienen ellas. El que tiene que intentar centrarse soy yo y permitir que sigan con esas ganas, creo que, egoístamente, me tengo que aprovechar de eso. No les voy a quitar la mínima ilusión, se lo merecen más que nadie".

Acompañaron Adriana Martín, artífice de nada menos que 43 goles, y Chelsea, portera del equipo. "Es una semana muy emocionante, para nosotras y para todo el malaguismo. Cuando llegamos en agosto era un equipo casi nuevo. Hemos ido de menos a más, nos hemos merecido ser campeonas de Liga por el trabajo hecho. Esta semana va a ser igual, tenemos delante un rival muy difícil pero tenemos que seguir trabajando, corriendo y defendiendo este escudo como lo hemos hecho hasta ahora. Es un orgullo y un privilegio estar aquí", explicaba la delantera.

Destaca Adriana del rival a su delantera. "Sabemos que el Femarguín tiene una goleadora que es Celia Ruano, y un equipo muy completo. Pero si hemos llegado hasta aquí es por nuestro trabajo. Lo prepararemos de manera diferente, pero tenemos que pensar en hacer nuestro juego y pelear hasta el último minuto desde el respeto", línea que seguía Chelsea: " "Hemos trabajado muy duro y con mucha humildad, era un casi equipo nuevo. Hemos trabajado con mucho sacrificio. Hay que agradecer al cuerpo técnico y a todos los que nos ayudan. Ser campeonas de Liga después de tantos años es algo bonito. Ahora llega algo complicado, hay que tener respeto a los rivales, pero podemos y tenemos que tener fe, seguir trabajando y saber que sí se puede".

Así, llama la portera malaguista al público: "Todas intentamos que la gente sepa lo que trabajamos y que también necesitamos el apoyo de la afición, aunque parezca que no eso hace mucho. Los que han venido nos han dado ese plus".