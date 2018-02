Un triunfo para no despertar

El Marbella marcha, funciona, está vivo. Ser el segundo clasificado a estas alturas del campeonato, en un grupo tan altamente competitivo como el cuarto, es de un mérito notable. Se está trabajando bien en las filas blanquillas y eso se plasma jornada tras jornada. El conjunto de Fernando Estévez compite, trabaja y vence. Hoy tiene otra dura prueba ante un rival joven a la vez que rocoso como es el filial del Granada.

"El Granada B es un rival activo, que nos va a presionar arriba con intensidad y que le meten un ritmo bastante alto. Lo tendremos que igualar si queremos ganar el partido", explicaba Estévez horas antes de que su equipo se mida a los granadinos, "un buen rival que viene en una buena dinámica con tres victorias consecutivas" y que planteará "un partido difícil". "Esta situación es algo parecido a lo que vivimos la semana pasada ante el San Fernando", seguía el técnico blanquillo que destacaba la "buena semana" de entrenamientos de sus jugadores: "Tenemos a la gente implicada y un resultado positivo refuerza lo que estamos haciendo y así podremos ofrecer una victoria a nuestra afición".

Y es que el Marbella volverá a disputar un encuentro ante los suyos. El Municipal (12:00) empujará de nuevo a los suyos en busca de la decimotercera victoria y novena como local -seguirían siendo los que más tienen de todo el grupo-. Sobra decir que el feudo blanquillo está siendo determinante en la campaña presente. Se están viendo los mejores minutos del equipo sobre este césped.

Estévez no podrá contar hoy con Chus Hevia, tercer máximo goleador del equipo. El asturiano es uno de los jugadores más usados por el técnico y unas molestias en su rodilla le dejan fuera este fin de semana. En palabras del propio entrenador , están "a la espera de una resonancia y hasta que no tengamos un informe definitivo no decidiremos nada". El que sí estará será Catena, incorporado con normalidad a los entrenamientos, y Juanfran, que cumplió un partido de sanción. Tanto Ángel como Marcos, estarán también disponible para Estévez.

El más veterano de los blanquillos y una de las piezas importantes de estos, Javi Moreno, también destacó varios detalles del equipo antes de enfrentarse al Granada B: "Llevamos unos partidos un poco alocados como los del Córdoba y San Fernando, en los que el equipo estuvo bien pero concedimos muchas ocasiones. Estamos a tiempo de rectificar pequeños errores". Aunque también destacó que están "muy bien y en comparación con el de la primera vuelta, el equipo está hecho, sabe a lo que juega y está bien posicionado". "A ilusión y ganas nadie nos va a ganar", sentenciaba el jugador blanquillo que tiene muchas papeletas de volver a ser titular hoy ante el Granada B.