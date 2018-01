Acuerdo mayoritario para frenar la expansión hostelera en el Centro

El debate sobre la necesidad o no de poner coto a la imparable extensión de la hostelería en la denominada almendra del Centro histórico de Málaga se abre de par en par. Más allá de que finalmente fragüe en forma de decisiones ejecutivas, el consenso mostrado ayer por los grupos de la oposición municipal pone de relieve la existencia de una línea mayoritaria en la Casona del Parque que aboga por frenar la extensión de este tipo de negocios, en detrimento, fundamentalmente, del comercio. Tanto es así que ayer, en el marco de la Comisión de Economía, todas las formaciones, a excepción del PP, avalaron la idea de, una vez se disponga de los estudios e informes necesarios y con el acuerdo de los colectivos afectados, se aplique una moratoria que impida el cambio de uso de locales de esta zona geográfica, con el fin de frenar la apertura de nuevos bares y/o restaurantes.

El planteamiento, introducido en una moción de Málaga Ahora, fue avalado por el PSOE; Málaga para la Gente; el edil no adscrito, Juan José Espinosa, y de Ciudadanos, socio de investidura del PP. Sin embargo, el punto en cuestión fue votado negativamente por los concejales populares, en coherencia con el argumento expresado por la concejala de Promoción Empresarial, María del Mar Martín Rojo. "No se puede ser alarmista; no podemos salir de aquí y decir que mañana va a haber una moratoria, porque eso crearía una inseguridad jurídica nefasta para el empleo", expuso la edil.

Medio Ambiente ya prevé que no se den licencias en las vías acústicamente saturadas

Este rechazo se produjo después de que la formación proponente rechazase la sugerencia de una enmienda al texto con el fin de "estudiar" si será necesaria o no esa moratoria. Un pronunciamiento, el del PP, que entra en contradicción con la postura que viene expresando públicamente en los últimos meses el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, en el sentido de plantear la moratoria de licencias a la hostelería en las calles del casco antiguo que sean declaradas acústicamente saturadas, las bautizadas como ZAS.

Si bien el paso definitivo en pro de marcar estas delimitaciones sigue sin darse, la única medida que sí se asume como necesaria una vez se configure este esquema es la de la de no otorgar nuevos permisos para reducir las emisiones sonoras actuales. Según los estudios, en la mayoría de vías de la almendra se superan con creces los límites permitidos por normativa.

La iniciativa de Málaga Ahora incluye un segundo punto en la dirección de estudiar si esa misma moratoria es aplicable o no al resto de los barrios de la ciudad. El mismo sí contó con el apoyo unánime de los grupos presentes en la Comisión de Economía. La organización encabezada por Ysabel Torralbo toma como referencia los datos de un estudio de la consultora DonDeNegocios-Geoconyka S.L, que concluyen que entre 2016 y 2017 el comercio perdió un 3,6% de su espacio, mientras que el de la hostelería creció un 7,9%.

Precisamente, este es uno de elementos que ponen sobre la mesa desde la Asociación de Comerciantes del Centro para considerar como adecuado este parón en la concesión de licencias. "La realidad es que debido al precio de arrendamiento que se pide en este momento los únicos que pueden optar a los locales que hay son o las franquicias o los hosteleros", explicó María José Valenzuela, presidenta de los comerciantes, quien agregó: "es muy difícil que hoy una tienda pueda acceder a un local con lo que se está pidiendo". A modo de ejemplo, desde el colectivo indicaron que por el espacio de la calle Larios ahora ocupado por Victoria Secret se llegaron a demandar del orden de 50.000 euros al mes. Y mencionaron el caso de la calle Strachan, "donde hace diez años había ocho locales comerciales y ahora todos son bares".

Para Valenzuela, esta dinámica "produce una saturación hostelera". Y puso de relieve que una de las cuestiones que permite al dueño de un establecimiento incrementar el alquiler es que sabe que los hosteleros no solo se aprovechan del local, sino también del espacio de terraza. "El señor que lo alquila no alquila solo los 70 metros que mide, sino también los 50 a los que va a tener derecho en la calle, que es de todos", apuntó.

Por su parte, el nuevo presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, aludió a la necesidad de realizar un estudio "exhaustivo" sobre el Centro y su consideración dentro del proyecto de ciudad. "Si es la solución para la feliz convivencia de todos, vale, pero no creo que lo sea; hay que tener cuidado y ver un poco en qué sentido se hace la moratoria y cuál es el objetivo", dijo. En este mismo sentido, disculpó al sector de lo que está ocurriendo con el alza de los valores de alquiler por los locales comerciales. "Estamos en la oferta y la demanda; el que pone los precios es el dueño", expuso, al tiempo que abogó por la normal convivencia con el comercio tradicional.