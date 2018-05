Acusan al ex presidente de los peñistas de gastar 16.000 euros de la Federación

El pasado lunes, una convulsa asamblea de la Federación acabó con la dimisión en caliente de cuatro de los cinco responsables de la gestora [todos ex presidentes del organismo], que se oficializó en la tarde de ayer en una reunión del comité gestor. El único de los ex presidentes que no dimitió, Jesús González, se hará cargo del organismo hasta el 9 de mayo, día en el que se celebrará una asamblea extraordinaria con una pregunta clara a los peñistas: elección de nuevo presidente o disolución de la Federación.

Carmona lo niega y pide no "dañar a los peñistas"

El último presidente de la Federación de Peñas La Alcazaba, Miguel Carmona, negó las acusaciones del que hasta ayer fuera responsable de la gestora que se hace cargo de la asociación, Rafael Trigo: "Todo eso es mentira. Aquí no había tarjeta oro y hay un certificado que corrobora que no hay tarjeta oro", indicó Carmona, quien aseguró que Trigo "solo quiere perjudicar a las peñas y a los peñistas". El ex presidente adelantó que "en su momento" tomará medidas legales contra el que fuera su antecesor en el cargo en los primeros años de siglo. Carmona también negó la existencia de bingos ilegales en las peñas: "Lo que hay es un juego familiar con un cajón y unos números de lotería, y allí los mayores echan una hora u hora y media de entretenimiento. Lo otro no existe".