El Ayuntamiento investiga a 11 bomberos como autores de pintadas

El Ayuntamiento de Málaga ha abierto una investigación para aclarar la autoría de las pintadas reivindicativas que han aparecido en los vehículos del parque móvil de los bomberos y en algunas puertas de su sede, en Martiricos. Los grafitis se realizaron en los meses de diciembre y enero, coincidiendo con el conflicto que mantiene desde entonces la plantilla.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Mario Cortes, reconoció ayer que se "han abierto diligencias reservadas" que, según las conclusiones que se alcancen, podrían concluir o no expedientes sancionadores en función de los hechos que se constaten. Durante la investigación se han analizado grabaciones tanto del parque de bomberos como del entorno para averiguar la identidad de los autores de las pintadas.

No obstante, el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) fue ayer mucho más explícito e indicó en un comunicado de prensa que el director de personal y seguridad, Carlos Gómez Cambronero, ha elevado a la junta de gobierno local un decreto en el que propone "la apertura de expedientes disciplinarios" a 11 bomberos, entre los que figuran un suboficial jefe de guardia y un sargento primero que formaron parte del comité de huelga, así como cuatro cabos que la secundaron, uno de los cuales es miembro del comité de seguridad y salud. También insta que se expediente a cinco bomberos, uno de los cuales es miembro de la junta de personal, del comité de huelga y portavoz del SAB.

La organización sindical afirma que el documento que plantea los expedientes sancionados incluye expresiones como "algunas de sus letras", "sospechosamente", "de forma directa o indirecta", "sin poder apreciarse con exactitud" o "la nitidez que sería deseable", frases que desde su punto de vista ponen en tela de juicio la objetividad de la investigación.

También agrega SAB que "los expedientes fueron notificados el día 13 de marzo", el mismo día que los bomberos aprobaron ir a una huelga general que finalmente no secundaron en desacuerdo por los servicios mínimos. Para el sindicato la actitud del Ayuntamiento es "amedrentar, intimidar y desactivar cualquier reivindicación por histórica y objetiva que sea".

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, en cambio subrayó ayer la actitud taimada "de algunos sindicatos" con los bomberos. Aunque no reconoció formalmente que existieran expedientes, más allá de la apertura de la investigación, precisó que los expedientes disciplinarios no se pueden retirar en la Administración. "Esto no es Limasa", indicó para hacer ver las restricciones del procedimiento administrativo. "Los expedientes no se pueden quitar porque un político quiera por mucho que lo diga un sindicato. Les están vendiendo la moto de que se pueden retirar, pero eso no es así", agregó.

Las medidas disciplinarias en la que pueden acabar los expedientes abarcan un rango amplio que comprende desde la suspensión de empleo y sueldo durante un periodo corto de tiempo hasta la expulsión en casos muy graves.