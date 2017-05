Bendodo dice que Málaga tendrá otro verano sanitario a medio gas por los recortes de la Junta

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, criticó ayer que "la provincia se enfrenta a otro verano con la Sanidad a medio gas por los recortes de Susana Díaz", criticando que "este es el modelo del PSOE en la Junta: promete y promete, pero nunca cumple".

Así lo expuso durante la primera reunión del nuevo comité ejecutivo provincial de la formación y la junta directiva, reprochando que "en los próximos meses volveremos a sufrir recortes sanitarios y cierre de camas pese a que hace un mes prometían desde el Gobierno andaluz que este año no", alegando que "los recortes sanitarios en verano son otro escándalo que Susana Díaz no podía permitirse durante el proceso de primarias".

Al respecto, señaló que, "si bien era complicado superar los recortes del pasado año, cuando sólo se dio cobertura a una de cada cuatro bajas y se cerraron 475 camas, este verano han anunciado que habrá dos suplentes por cada cuatro médicos que se vayan de vacaciones y veremos cuántas camas hospitalarias se van a cerrar", advirtió.

Bendodo anunció que "el PP dará la batalla por este asunto", indicando que "Málaga lleva 30 años pagando los platos rotos de la Junta", punto en el que ha manifestado que "los malagueños y los andaluces no tenemos la culpa de que el PSOE esté y vaya a estar al menos hasta octubre más volcado en las luchas internas que en los problemas de la comunidad, ni de que a la presidenta no la quieran en su partido", reivindicando que "nos dejen paso a quienes sí tenemos las soluciones y las ganas de ponerlas en práctica". El presidente de los populares malagueños subrayó entonces que "los pactos en los ayuntamientos también prometían cambiar muchas cosas y no sólo no han cambiado nada, sino que lo han empeorado todo".