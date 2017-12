Bendodo alimenta la margarita electoral de De la Torre

Las puertas del Partido Popular para que Francisco de la Torre pueda repetir como candidato de la formación a las municipales de 2019 se entreabren. El regidor, que viene deshojando su particular margarita desde hace meses al incluir en la misma frase que resulta "casi imposible" que sea nuevamente cabeza de cartel y que no lo descarta, encuentra ahora en el presidente provincial de la organización, Elías Bendodo, un aliado inesperado. El también presidente de la Diputación, en una entrevista a Europa Press, dio alas a la posibilidad de que, si así lo quiere De la Torre, afronte el reto de la reelección.

"Su vocación clara era la de no presentarse, tiene 75 años y es comprensible, pero evidentemente es su decisión y la decisión que tome la respetará el partido, como no podía ser de otra manera", afirmó Bendodo. Y ello, implícitamente, incluye la posibilidad de que pueda prolongarse la carrera del alcalde como referente municipal del PP más allá de la frontera de 2019. Bendodo ensalzó la "gran gestión" que está haciendo al frente de la Casona del Parque, subrayando: "ha protagonizado la época dorada de la ciudad; esa es la verdad, la ha liderado él y Málaga está en deuda con él".

Desveladas las palabras del presidente del PP de Málaga, la reacción del alcalde no se hizo esperar. Preguntado por esas declaraciones, De la Torre agradeció "ese planteamiento" y, como en ocasiones anteriores, no dijo ni sí ni no de manera rotunda. Aunque mantuvo la puerta abierta a cualquier de los dos caminos. "Lo más natural sería no presentarme, pero es verdad que dejo la puerta abierta a que no es absolutamente imposible", dijo, al tiempo que abundó en su planteamiento: "Lo que sea mejor para Málaga desde el punto de vista de la continuidad de un proyecto que en estos años ha demostrado lo positivo que está resultando".

"Todo es reconsiderable, siempre lo he dicho y no he dejado la puerta cerrada absolutamente; es un tema a hablar y a reflexionar, pero no es el tema todavía", añadió. Lo que deja entrever el regidor es su disposición a repetir como candidato a año y medio vista, pero siempre que se lo pida el partido. "En caso de que se vea oportuno reconsideraría esa postura de estar en el no y dejar abierta esa posibilidad", precisó. Bien es cierto que, de acuerdo con sus propias tesis, de asumir ese reto, sería con la previsión de no concluir ese mandato.

Esta misma circunstancia se dio en el año 2015, cuando según reconoció el propio alcalde fue el PP el que le pidió que encabezase nuevamente la lista a las municipales. Y volvió a ratificar su intención de finalizar el presente mandato "salvo que una razón de fuerza mayor me impidiese cumplir ese compromiso con la ciudadanía". El calendario manejado por el PP pasa por empezar el nombramiento de los candidatos de la formación a las municipales de 2019 a mediados de enero. Sin embargo, los alcaldables de las candidatos de las capitales que serán designados según los plazos del Comité Electoral del PP nacional, previsto para la primavera próxima.