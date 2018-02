Bendodo apunta a número dos y "reflexionará" sobre su futuro en la Diputación

La margarita sobre el candidato del PP a la alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2019, tras meses de incertidumbre, ya se ha deshojado en favor de la continuidad de Francisco de la Torre y ahora se abre una nueva duda sobre el futuro de Elías Bendodo, presidente del PP en Málaga, de la Diputación de Málaga y previsible sustituto de De la Torre en caso de que éste hubiera decidido no seguir en el Consistorio. Hay dos aspectos sobre la mesa. El primero es si Bendodo, como ha ocurrido en los últimos años, irá como número dos en la lista municipal del PP al Ayuntamiento de Málaga, un extremo que ayer confirmó De la Torre y que el propio Bendodo vio con normalidad. El segundo es, partiendo de la base de que repita como concejal, si optará de nuevo a la presidencia de la Diputación de Málaga y, en caso de ganar, sumar su tercer mandato consecutivo cuando el propio Bendodo ha defendido en varias ocasiones la limitación de dos mandatos en las instituciones públicas.

Bendodo respondió ayer en una rueda de prensa a ambos supuestos, recordando en cualquier caso que "la elaboración de las candidaturas completas toca dentro de un año y las hace el comité electoral, que no somos ni el alcalde ni yo". Para poder ser diputado en la Diputación hay que ser primero concejal de algún ayuntamiento y, en este caso, Bendodo subrayó ayer que "Paco [De la Torre] y yo hemos hecho un buen tándem estos años con él de número uno y yo de número dos. Estaré donde mi partido crea que soy más útil, hasta ahora he ido de número dos y ha funcionado, por lo que posiblemente se vuelva a repetir". El presidente de los populares añadió que "mi relación con el alcalde es muy cordial y de lealtad, buena y estable. Todo lo que he aprendido de política municipal ha sido con él porque he estado 10 años como concejal y seguiré aprendido de él todos los días". En este sentido, indicó que al estar en contacto continuo han tejido políticas que han permitido el impulso de la provincia y de la capital. Los medios de comunicación preguntaron ayer a De la Torre sobre la posibilidad de que Bendodo vaya de número dos y fue más tajante: "Es obvio, pero es prematuro hablar de ello". El regidor señaló que la presencia de Bendodo en la lista del PP sería "buena" porque "ha demostrado su capacidad de gestión sobradamente en Diputación, con brillantez" y reiteró que "hay una buena colaboración en el plano personal".

De aquí a un año pueden pasar muchas cosas pero, por ahora, sí parece que Bendodo será el número dos y que el resto de la lista se confeccionará en 2019. En el caso de la Diputación hay otros aspectos a tener en cuenta. Bendodo ha comentado en varias ocasiones que apoya la limitación de dos mandatos, estando un máximo de ocho años al frente de una institución pública, y ayer se ratificó en esa postura. Sin embargo, dejó la puerta abierta a una tercera legislatura en la Diputación. "Me ratifico en estar ocho años como máximo al frente de una institución, pero dirigentes de mi partido me están pidiendo que repita y lo tengo que pensar. Queda un año y abriré un periodo de reflexión para ver qué es lo mejor porque soy permeable a las propuestas de mi partido", dijo Bendodo. No obstante, el presidente de los populares tiene margen suficiente porque, como recordó, no hay un candidato oficial a la presidencia de la Diputación sino que se elige entre los diputados que salgan elegidos de los respectivos ayuntamientos. Una vez se conozca el resultado electoral en junio del próximo año Bendodo verá las posibilidades reales de que el PP presida de nuevo el organismo supramunicipal y, por tanto, la opción de ser o no presidente. Las encuestas vaticinan un descenso general del PP en España y un ascenso de Ciudadanos. Si se confirma en las urnas, habría muchos pactos por cerrar antes de tomar una decisión.