Bendodo asegura que el PP no puede quedar "dilapidado por dos o tres golfos"

El presidente del PP de Málaga y candidato a revalidar el cargo, Elías Bendodo, aseguró ayer que "el proyecto tan importante para España como es el PP no puede mancharse ni quedar dilapidado porque dos o tres golfos lo usen a su antojo" y añadió que "el partido sigue, las personas pasan y tenemos que seguir levantando la bandera y explicando las cosas como sabemos explicarlas".

Así lo afirmó Bendodo, que participó en un acto público de cara al 12 Congreso Provincial de la formación con alcaldes y responsables del partido en toda la provincia, y donde aseguró que "hay que dar la cara siempre, hay que explicar las cosas siempre". "Hay que decir que todos no somos iguales. Que somos muchos pero no todos somos buenos. Hay que decir que dentro de los muchos que somos hay gente que no funciona, funciona mal y esa gente tiene que ser apartada como se hace desde nuestro partido".

Hay que decir que dentro de los muchos que somos hay gente que no funciona"

"Pido que levantéis la bandera con orgullo y que trasladéis el mensaje claro de que somos muchos pero no todos somos buenos, como todo en la vida", aseguró Bendodo, incidiendo en que "la mayoría de los miembros del PP, de los alcaldes, somos gente honrada que estamos dedicados en cuerpo y alma a mejorar la calidad de vida de la gente".

En este punto, indicó que el Congreso Provincial de la formación, que tendrá lugar el 19 y 20 de mayo, debe ser de "la unidad, pero con el gran reto de transformar la unidad en gobierno y victorias". Asimismo, durante su intervención Bendodo agradeció "el apoyo, compromiso y el cariño" de sus compañeros y "lo espero devolver con responsabilidad y, sobre todo, con resultados". También ha dicho que hay un "gran reto" de seguir "convenciendo y seguir consiguiendo que los 35.000 malagueños que decidieron incorporarse a la familia del PP sigan sintiendo orgullo de pertenecer a ella".

De igual modo, recordó que hace ocho años que se presentó a la presidencia del partido "con el objetivo claro "de unir y crecer". "Creo que lo hemos conseguido en estos años y creo que ningún liderazgo es fuerte sino se basa en la unidad", ha sostenido. "Somos un paradigma de partido unido", afirmó, dejando claro que "no quiero que todos pensemos igual, porque la riqueza de este partido es que no todos pensamos igual". Por otro lado, ha recordado que el éxito del PP siempre estaba antes en el litoral, pero "ese éxito lo hemos conseguido llevar en estos años al interior de la provincia".