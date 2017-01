Bernardo de Gálvez, el héroe rescatado de la historia

Hace al menos doce años, que el teniente general Bernardo de Gálvez y Gallardo era apenas un desconocido para la mayoría de españoles. Sus hazañas fueron determinantes para el nacimiento de Estados Unidos, la primera democracia de la época contemporánea. Sin embargo, pocos son los que conocían que hace 271 años salía de Macharaviaya (Málaga) para convertirse en uno de los héroes de la Independencia americana. Los esfuerzos de la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez y del Ayuntamiento de Macharaviaya que han sabido implicar a otras instituciones y organismos han conseguido sacar del ostracismo a este militar que consiguió que las 13 colonias norteamericanas alcanzarán su ansiada libertad y se convirtieran con el paso de los años en la potencia líder del mundo. En palabras del presidente de la Asociación, Miguel Ángel Gálvez, "no sólo fue capaz de ganar una batalla, sino una guerra a los británicos".

Y este papel primordial que tuvo durante la Guerra de la Independencia y cuyos logros asume la Corona Española, van saliendo a relucir en esta última década con merecidos reconocimientos que no hacen más que dar visibilidad a este personaje trascendental de la historia mundial. El último previsto será el próximo 3 de febrero en Málaga capital donde el Ayuntamiento ha decidido instalar junto a la fuente de la explanada de la estación un grupo escultórico dedicado a la familia de Gálvez obra de Jaime Pimentel. Y es que aunque Bernardo es tanto su tío José de Gálvez, ministro de Indias como su padre Matías, Virrey de la Nueva España, también tuvieron un papel trascendental a finales del siglo XVIII.

Y ha sido esta misma semana cuando Manuel Olmedo y Francisco Cabrera han presentado en el Instituto Cervantes en Madrid su obra Bernardo de Gálvez, héroe recuperado cuya vocación no es otra que recuperar de la memoria a este estratega cuya participación en la Guerra de la Independencia fue decisiva para derrotar a los ingleses. Por eso, y de forma completamente altruista, decidieron escribir este libro que permita el estudio de su figura y que sus logros lleguen a los niños y jóvenes españoles. "Nos ha movido nuestra pasión por la historia. Hace quince o dieciséis años estuvimos esta figura importantísima de la historia de España, EEUU y México que era un absoluto desconocido y estaba prácticamente olvidado", explica Olmedo quien junto a su compañero ya ha escrito una docena de libros, entre otros "Personajes de la Historia de Málaga". "Cuando empezamos a estudiar su vida nos dimos cuenta que había muchas inexactitudes, así que decidimos escribir su biografía pero partiendo siempre de fuentes originales, profundizando en los documentos", comenta uno de los autores quien señala que "la inmensa mayoría de las escasa biografías publicadas tienen fallos en las fechas y en los orígenes circunstanciales". "Hemos hecho un gran trabajo de archivo porque considerábamos que las inexactitudes no son admisibles con el rigor de la historia", sentencia Olmedo quien aporta también ilustraciones y documentos -mapas, fotografías, misivas- extraídos del Archivo de Indias o del Archivo Histórico Nacional . El libro nace con vocación americana ya que ocho capítulos que contiene están escritos en español e inglés. Ambos autores tienen una teoría que hilvana varios argumentos sobre porqué Bernardo de Gálvez y la Corona Española no se les ha reconocido su papel protagonista en la Independencia americana.

"No sólo es de reconocer el papel decisivo de este macharatungo en la batalla de Pensacola sino que España ayudó muchísimo económicamente y aportando uniformes, medicinas o alimentos. Sin embargo, España siempre estuvo minusvalorada porque la historia la contaron los franceses, ingleses y americanos", argumenta el autor del libro quien cree que la razón estriba "en el desprecio que han tenido los historiadores extranjeros hacia la Corona de España como consecuencia de la leyenda negra que aún existe".

"La historia hay que escribirla con medios adecuados y serenidad", afirma Olmedo, quien también reconoce "el periodo desastroso del reinado de Carlos IV". "Los historiadores fueron reticentes a escribir en esos 25 años de la política desastrosa del monarca y de su valido Godoy. A ello hay que sumar la invasión francesa que quería hacer de España su colonia. El siglo XIX pasó con los españoles matándose unos a otros y no es hasta el siglo XX cuando encontramos algo basada en bibliografía extranjera en la que tampoco se le ensalzaba mucho porque no interesaba que un español fuese protagonista de hechos tan destacados", reflexiona el historiador quien ha agradecido a la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez y Gallardo Conde de Gálvez, al Ayuntamiento de Málaga y al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga que hayan publicado este libro.

La obra tiene como portada un retrato de Bernardo de Gálvez que reproduce un óleo atribuido a Mariano Salvador de Maella, cortesía de la familia De Haya-Gálvez. La contraportada es el Blasón de Bernardo de Gálvez.

El libro incluye una biografía y los capítulos Un reto superado, un deber cumplido, El retrato de Bernardo de Gálvez en la embajada de EEUU en Madrid, Entrega del Premio Bernardo de Gálvez a la Embajadora para Europa Eva García, Homenaje al teniente general Gálvez en el puerto de Málaga, Estreno de la Cantata a Gálvez en la Catedral de Málaga, Audiencia Militar concedida por SM el Rey Don Felipe VI.

En el epílogo, Manuel Olmedo y Francisco Cabrera dan cuenta "del gran Centro de Interpretación en el que tendrá cabida tanto la epopeya que supuso la conquista y evangelización del Nuevo Mundo como las gloriosas acciones protagonizadas por Bernardo de Gálvez y por su padre Matías de Gálvez durante el reinado de Carlos III, bajo las sabias y acertadas disposiciones de José y Miguel de Gálvez, que tanto contribuyeron a que las Trece Colonias alzadas contra la tiranía británica alcanzasen su Independencia y que Estados Unidos naciese como la primera Democracia de la Era Contemporánea".