Briones desaconseja debatir sobre la conexión de tren a Marbella para no retrasar el proyecto

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, aseguró que "no ha lugar" a abrir un debate sobre si la conexión ferroviaria para las localidades malagueñas de Marbella y Estepona debe ser por Alta Velocidad o no, al entender que eso supondría "tanto como desenfocar el proyecto, retrasarlo quizás y no ser conscientes de las necesidades reales ni de la credibilidad y prestaciones que tiene un Cercanías" del siglo XXI.

En una entrevista con Europa Press, Briones apostó por "pensar más desde el punto de vista técnico en esta cuestión que desde el político, porque flaco favor se le hace a los ciudadanos de la Costa del Sol y a los turistas que llegan", lamentando que se plantee "un debate donde no lo hay", que "lo que hace es distorsionar el proyecto".

Así, aseguró que "una conexión de la que se ha hablado durante tantos años y que se va a hacer con todas las garantías de seguridad, confort y rapidez en la conexión no debe estancarse ahora en un debate sobre si debe ser por una vía ancha o convencional, porque flaco favor hacemos al impulso que está tomando este proyecto".

En este sentido, dijo que "pensar que el AVE va a garantizar unas prestaciones que no tiene un Cercanías del siglo XXI es tanto como no estar en el mundo", y añadió que "la realidad es que aunque cuando se construyó esta línea de Cercanías hasta Fuengirola las prestaciones eran magnificas; hoy en día se ofrecen unas mayores garantías técnicas que no había en aquel momento". Asimismo, recordó que cuando el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, fue a Marbella a presentar este proyecto el pasado mes de enero "dejó claro las altas prestaciones que va a ofrecer esta línea".