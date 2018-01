El Carnaval suspende por dos años a una agrupación por reiteradas faltas de respeto

La Fundación del Carnaval de Málaga ha decidido sancionar a los componentes del cuarteto Los siervos de Alba con dos años sin poder participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) tras su pase por la segunda sesión de preliminares este pasado jueves, en la que realizaron su pase. La institución entiende que, tras la actuación de sus cinco componentes, se han vulnerado las bases por "falta de decoro" en las letras del grupo.

La agrupación, conformada por Alba Prieto, conocida como Alba de El Palo, y otros cuatro componentes menores de edad -la normativa de la Fundación les permite concursar con una autorización paterna que, según la institución, entregaron en el momento de la inscripción-, basó su actuación en una parodia donde se pronunciaban reiteradas faltas de respeto a la protagonista de la escena, la propia Alba. A pesar de formar parte del espectáculo planteado y ensayado por el cuarteto, los responsables del Carnaval entienden que vulnera uno de los principios del buen funcionamiento del COAC.

En un comunicado, la Fundación del Carnaval detalla que el artículo 24.2 de las bases del Concurso permiten sancionar "a cualquiera que actúe como persona física e individual (independientemente de que pertenezca o no a cualquier colectivo participante en el COAC) e incida en el normal desarrollo del programa de fiestas y/o afecte de forma notoria a cualquier aspecto cívico o legal en el desarrollo del mismo (disturbios, peleas, falta de decoro, insultos o falta de respeto hacia los miembros del jurado, miembros de esta fundación o a dicha fundación como entidad, etc.)". Esta decisión queda en manos de la propia institución, no siendo responsabilidad del jurado la prohibición de concursar en los próximos dos años.