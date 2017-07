Condenado a 17 años el hombre que asesinó al hijo de su pareja

La Audiencia de Málaga ha condenado a 17 años y medio de prisión al hombre que fue declarado culpable de un delito de asesinato por acabar con la vida de un niño de tres años, hijo de su entonces pareja, al que "arrojó sin miramientos" a una balsa en Los Montes de Málaga el 9 de febrero de 2015 "dejando que se ahogara". El acusado mantenía con la madre del niño una relación sentimental "a veces complicada, existiendo a menudo discusiones y tensiones entre la pareja". Además, en la resolución se apunta a que el acusado es una persona "muy celosa, tanto respecto de la anterior pareja de la mujer como respecto de otros hombres", al tiempo que tenía "cierto resentimiento contra su pareja, debido al trato que esta le dispensaba en algunas ocasiones".

Anteriormente a los hechos, el acusado "llegó a sentir que el menor era un estorbo en su relación" y, aunque su relación con el niño "era buena y fluida", en enero de 2015 el acusado contactó con el padre "para que se lo llevase con él a Ceuta", donde este residía. Incluso, se ofreció, dice la sentencia, para ser testigo "en un posible procedimiento judicial sobre modificación de medidas, con la excusa de que los cuidados y atención dispensados por la madre al menor no eran los adecuados". Pero, como no logró su propósito, "decidió acabar con su vida, ideando un plan para eludir la responsabilidad que de sus actos pudiera derivarse".

Así, el día de los hechos, tras discutir con la madre, fue a recoger al pequeño al colegio y se lo llevó hasta un paraje apartado en la zona de los Montes de Málaga, "escasamente transitado, máxime en esa época del año". De camino al lugar, le dijo a la madre que iban a un centro comercial. Una vez junto a la balsa, el acusado, "sabedor de que el menor no sabía nadar lo arrojó sin miramientos al interior de la balsa, dejando que se ahogara". Posteriormente, el acusado se dirigió hacia el centro comercial de Rincón de la Victoria. En el camino llamó a su madre y a su hermana, diciéndoles que había perdido al menor en ese establecimiento.

Cuando llegó al centro comercial, fingió haber perdido al niño y se dirigió a un vigilante de seguridad, por lo que comenzó la búsqueda y se avisó a la Policía Local y a la Guardia Civil, ante la situación creada y las contradicciones del acusado. Así, cambió de versión en tres ocasiones. Finalmente, "y ante la presión a que se vio sometido, condujo a los agentes al lugar en donde se encontraba el menor", una confesión parcial que no se consideró suficiente como circunstancia atenuante, pero que "no ha dejado de ser útil" en el hallazgo del cuerpo, por lo que sí ha tenido reflejo en la pena impuesta, según se precisa en la sentencia. m Asimismo, la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado condenó al hombre a pagar 150.000 euros a cada uno de los padres del niño y señaló que el acusado no reconoció "en ningún momento ni su culpabilidad ni su responsabilidad penal y civil".