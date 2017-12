Crean una asociación jurídica de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía

Lexvitur, la primera asociación jurídica de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, comenzó ayer oficialmente su actividad tras su presentación en una charla sobre la problemática jurídico social en el sector que tuvo lugar en el hotel AC Málaga Palacio, organizado por el despacho Olmedo y Velasco Abogados, impulsores de esta entidad.

Dicho acto contó con medio centenar de asistentes entre abogados, propietarios de viviendas, colegio profesionales y otros agentes del sector, según informaron desde la organización a través de un comunicado. La recién creada asociación cuenta ya con una veintena de asociados que se han unido con el propósito, han manifestado desde el colectivo, "de cimentar un sector sólido y profesional que garantice el cumplimiento de todas las normativas vigentes". Este proyecto "pionero" está muy enfocado al usuario de este tipo de alojamientos "que buscan una garantía de la contratación de unos servicios que, actualmente no siempre se cumplen". "No habrá sostenibilidad en el sector si no dotamos de mayor seguridad jurídica al usuario siendo por ello imprescindible la participación de todos los profesionales que directa e indirectamente intervienen en los alojamientos turísticos", aseguró el presidente de Lexvitur, Miguel Olmedo.

El presidente del colectivo subrayó que cualquier propietario de viviendas turísticas y empresas explotadoras que quieran formar parte de la entidad debe pasar una auditoría de control previa que garantice el cumplimiento de los decretos 194/2010 y 28/2016 de la Junta de Andalucía. "Además, junto a estos requisitos también se exigirá un seguro de responsabilidad civil para el desarrollo de dicha actividad", dijo.