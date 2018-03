Cs aprieta las tuercas al alcalde y le advierte con no aprobar el presupuesto

Apenas una semana después de que Francisco de la Torre, actual alcalde de Málaga, anunciase su intención de repetir nuevamente como candidato en las elecciones municipales de 2019, su socio de investidura, Ciudadanos, tensa la cuerda. Y lo hace con un asunto clave en la gestión inmediata de la Casona del Parque: los presupuestos de 2018. Sabedor de que su voto afirmativo es sustancial para que el Ejecutivo local pueda sacar adelante las cuentas de este año (el actual presupuesto se encuentra prorrogado desde el año pasado), la formación naranja puso ayer sobre la mesa las cartas sobre la mesa, advirtiendo a De la Torre que "hoy por hoy no se dan las condiciones adecuadas" para validar la propuesta.

A modo de justificación, el portavoz del grupo, Juan Cassá, aludió a la necesidad de, con carácter previo, responder a dos de los cuatro condicionantes que a mediados de diciembre del año pasado impusieron para sentarse a negociar las cuentas: el avance en los trabajos de recuperación del monte Gibralfaro, de un lado, y el acuerdo con el Cuerpo de Bomberos. "Detectamos mucha confianza en De la Torre y su equipo. Aquí se da por hecho que Ciudadanos apoyará siempre. No si no se cumple con nosotros. ¿Estabilidad? Toda. Cheques en blanco, ni uno. Si el PP no cumple con los malagueños y con Ciudadanos se va a complicar mucho el futuro", dijo de manera contundente Cassá, quien subrayó la "paciencia" que ha tenido hasta la fecha su grupo. Una paciencia que, añadió, "se ha agotado".

Ciudadanos imputó el retraso que acumula la aprobación del presupuesto al tiempo que el PP ha dedicado en los últimos meses al asunto del candidato a la Alcaldía en 2019. "¿A qué se ha dedicado el Partido Popular en los últimos meses? Desde luego no a cumplir con Ciudadanos, mucho menos a cumplir con la ciudad; las líneas naranjas eran para empezar a negociar, pero el PP no se ha ganado nuestra confianza ni en la negociación ni en la gestión de Limasa, Bomberos y Gibralfaro nuestro apoyo", incidió.

De manera precisa, expuso que en el caso de Gibralfaro, "el pobre balance es el de unas obras (400.000 euros) sin empezar contratadas por Medio Ambiente que debían haberse desarrollado el año pasado". Por el contrario, Urbanismo "ni siquiera ha terminado la redacción del proyecto de conexión entre Mundo Nuevo y calle Agua, que debe tener un reflejo en unas obras valoradas en 5 millones de euros". El viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, aludió al conflicto en Bomberos. "Han demostrado que no tienen ninguna intención de desbloquearlo; conseguimos que se sentaran en una mesa, cosa que ya era mucho, e incluso que se intercambien borradores de un reglamento que es de 1959. Pero nada más", dijo.

Por su parte, la asesora en materia ambiental del grupo, Beatriz González, puso el acento en la situación en la que se encuentra Limasa y la apuesta por un nuevo modelo. "Conocemos la intención de renovar la flota y aumentar efectivos. O sea, de aumentar la actual Limasa. ¿Han empezado a redactar el pliego de la parte privada? Nos tememos que no. Ni siquiera han convocado un consejo de administración desde el pasado verano. Y eso que en la prórroga exigimos que fueran trimestral. ¿Es que hay algo que ocultar con los costes de Limasa?", se preguntó.

A juicio del socio de investidura del PP, el presupuesto de este año debe recoger la solución híbrida acordada para la empresa, que implicará la privatización del servicio de limpieza viaria y la conversión en pública de la sección relativa a la recogida de basuras. "No es Limasa un asunto en el que la ciudad se pueda permitir levantar el pie, pero nos parece que precisamente la continuidad de De la Torre puede ser un freno para una Málaga más limpia", concluyó González.

Ciudadanos sí da por bueno el inicio de los estudios de contaminación del subsuelo de los terrenos de Repsol, si bien demandan que las cuentas próximas recojan "más avances tanto para descontaminar como para redactar el proyecto del parque de 130.000 metros cuadrados". Asimismo, se quejaron de que desde el equipo de gobierno del Partido Popular no haya respuesta oficial al listado de 61 propuestas remitida hace ahora 75 días para incorporar en el presupuesto municipal.