Denuncian las "malas" condiciones laborales de los enfermeros de la sanidad privada

Sueldos un tercio más bajos que en la sanidad pública, disponibilidad plena que no se retribuye, horas de más que no se pagan y baja ratio de profesionales por pacientes. Esa es la situación en la que desarrollan su trabajo la mayoría de los casi 1.400 enfermeros del sector privado de la provincia. “En líneas generales, las condiciones de trabajo son malas”, ha asegurado el presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, quien ha presentado un informe que por primera vez saca a la luz la precariedad del colectivo. Para colmo, la situación económica de los últimos años no ayuda. “La crisis favorece que [las empresas] elijan a los mejores a muy bajo precio. El low cost está haciendo mucho daño”, ha reconocido Astorga. El presidente colegial ha apuntado que casi todos los enfermeros de las últimas cinco promociones están abocados a aceptar esas condiciones en la privada, a seguir en el paro o a emigrar. El informe se basa en las respuestas anónimas recogidas por el Colegio de un centenar de profesionales que en su mayoría llevan más de cinco años trabajando en la privada. Los datos reflejan que al 69% se les exige disponibilidad absoluta “aunque únicamente al 10% se la remuneraban” y que un 67% hace más horas de las contratadas “parece que sin pagar”, según palabras de Astorga. El sueldo medio en este sector oscila entre los 1.200 y los 1.300 euros; unos 500 ó 600 menos que en la pública.Pese a que según el presidente, los enfermeros de la sanidad privada están “peor” que los de la pública, se atreven a denunciar menos por temor a perder el empleo. “Tanto la disponibilidad al teléfono como el exceso de horas y la naturaleza de los turnos, dificultan la conciliación familiar del profesional, lo que se traduce en una disminución de su calidad de vida y motivación para el trabajo”, apunta el estudio hecho por el Colegio. Y añade:“Esto último empeora con el sentimiento de no ser respetado como profesional, con la realización de tareas no correspondientes a su profesión y con la amenaza al despido si muestran su disconformidad con dichas condiciones”. Ese miedo ha sido la causa por la que en la rueda de prensa ofrecida esta mañana no ha querido estar ningún enfermero del sector. “Es noticia en sí misma la ausencia”, ha comentado Astorga. “Se atreven a denunciar menos porque tienen la sensación de que van a perder más”, ha dicho.El Colegio también ha denunciado el uso inadecuado del contrato en prácticas que, una vez acabado el periodo máximo, no se transforma en una mejora del profesional. Al contrario, el enfermero se sustituye por otro nuevo que entra en prácticas, de modo que según Astorga “se aprovecha” a trabajadores con salarios muy bajos. La institución colegial tiene previsto remitir el informe a los sindicatos para que haya una “sinergia” porque “ya está bien de estar en las tinieblas”. Astorga ha recordado que la sanidad privada en la provincia es un sector “emergente” que debido a la crisis “nunca ha tenido tan buen banquillo como ahora y tan poco reconocido”. Incluso comentó que hay enfermeros que han retornado del extranjero, que tienen una alta formación y manejo de idiomas y que están en situaciones precarias. Finalmente, el presidente ha animado a los colegiados a actualizar sus datos por un lado para poner sobre la mesa sus condiciones de trabajo y por otro para tener un inventario de cara a posibles ofertas laborales, tanto de España como del extranjero.