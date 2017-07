La Diputación propone una subida salarial del 1% para trabajadores y cargos electos

El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga ha planteado al resto de grupos políticos un punto urgente en el orden del día del Pleno del próximo martes para incluir una subida salarial del 1%, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, a todos los trabajadores de la institución, incluidos diputados provinciales y cargos de confianza. No obstante, esta subida a cargos públicos y de confianza sólo se llevará a cabo si hay consenso entre todos los grupos políticos. En caso de que no sea así la situación se mantendrá tal y como está actualmente, han precisado fuentes de la institución.

El portavoz del equipo de gobierno del PP, Francisco Salado, ha explicado que esta medida se trasladó en la comisión informativa del pasado martes a todos los grupos "y ninguno dijo nada", por lo que ha lamentado las críticas de Izquierda Unida, que este viernes ha enviado un escrito a todos los portavoces rechazando el incremento del sueldo de un uno por ciento para políticos y cargos de confianza. Salado ha indicado que esta misma subida ya se aprobó el pasado año, "de acuerdo con el PGE y desde IU no dijeron nada y, de hecho, la están cobrando". Por ello, el portavoz no ha entendido que ahora "se descuelguen con esta crítica", lo cual ha considerado una "estrategia de desgaste" a la clase política.

"Durante estos años ha habido congelaciones salariales para todos y ahora se plantea una actualización para todos", ha sostenido. No obstante, ante esto, Salado ha informado de que este lunes se reunirán para abordar el asunto y ver si finalmente se lleva a la sesión plenaria: "no queremos crear polémica pero es de una deslealtad enorme por parte de IU porque en ese momento no dijo nada y ahora saltan con esto". A su juicio, con esta crítica IU quiere "cargar" a los ciudadanos contra la clase política y se ha preguntado qué diferencias hay entre lo aprobado el pasado año y lo que se pretende llevar al próximo Pleno de la institución provincial.