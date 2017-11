La Diputación reclama al Gobierno "flexibilidad" en aplicar el techo de gasto

El PP propuso una enmienda de sustitución para centrarse en la necesidad de modificar la legislación actual, algo que rechazó IU aludiendo a que ya se aprobó y hasta el momento no se ha hecho nada: "aceptarla sería volver a una situación en la que se nos lleva prometiendo a los ayuntamientos dos o tres años la flexibilidad y no llega". El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, apuntó que si el Ministerio tiene "trato de favor o cierta flexibilidad" con el Ayuntamiento de Marbella que se aplique al resto de entidades locales de la provincia, entre ellas la Diputación. A juicio del portavoz socialista, lo sucedido en Madrid es un asunto político. "Hay otros que se han saltado la regla de gasto en más de tres ocasiones".

Así, consideró "un ataque injustificado" a la autonomía local "reconocida por la Constitución española", y recordó que el Gobierno se comprometió al inicio del año con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a revisar la regla de gasto para evitar que fuese "tan restrictiva con el superávit de las corporaciones". "No se ha logrado ningún avance hasta ahora, Hacienda está dispuesta a dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una reforma de la regla de gasto. Por este motivo sorprende más que haya decidido intervenir los pagos de Madrid cuando está cerca de modificar la normativa", se incluye en el texto.

PP y PSOE se enzarzan de nuevo

La polémica de la sesión llegó a cuenta de una propuesta de IU para homenajear al malagueño García Caparrós con un año de actividades y recuerdo a su figura. PP y Ciudadanos se negaron a la iniciativa, los últimos por entender que se trataba de una competencia de la Junta de Andalucía. El debate subió de tono y provocó una acalorada discusión entre los portavoces de PP, Francisco Salado, y PSOE, Francisco Conejo. Este último tachó de "facha" a los 'populares' por no estar de acuerdo con esta moción incidiendo en que debería ser institucional que la Diputación organice actividades para conmemorar el 4 de diciembre "y recordar a un malagueño que dio su vida por defender la autonomía del pueblo andaluz". "Me entristece que no haya unanimidad para defender la historia del pueblo andaluz, una historia muy vigente en este momento", añadió Conejo. "Francisco de la Torre estaba en contra de la autonomía andaluza y 40 años después es el primero en reconocer el 4 de diciembre y la figura de García Caparrós. Y ustedes, que son más jóvenes, son más fachas" añadió. Salado pidió a Conejo que retirara dicho calificativo, a lo que se negó el socialista. El vicepresidente de la Diputación añadió que la única postura "dictatorial y fascistoide es la suya, la del pensamiento único. O se hace como usted dice o somos antidemócratas"., concluyó el diputado del PP.