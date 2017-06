Donar órganos, un hecho que marca vidas

La redacción de 'Pablo José'

A la edad de cinco años se me planteó un hecho, que aunque no era muy consciente de la importancia vital que tenía, sí, aún retengo en mi memoria lo que sería más adelante y con el paso de los años el que hoy formemos una familia al completo y quiero decir con ello, familia nuclear compuesta por mis padres y mis dos hermanos Irene y José. Este último cuando contaba la edad de once años tuvo que someterse a un trasplante de médula ósea del cuál yo fui el donante por ser el único de mi familia compatible al cien por cien, o sea idéntico en células madre a mi hermano. Mis padres me explicaron el proceso de manera que yo entendiera y no temiera a la serie de pruebas a la que me vería sometido, pues al ser ten pequeño podía crearme miedo a todo lo relacionado con medios hospitalarios, ya que para donar primero habría de someterme a una pequeña intervención para la instalación de un catéter en la femoral que serviría días después para extraer mediante el procedimiento llamado aféresis las células que para mi hermano eran tan imprescindibles para restablecer su salud. Tengo que reconocer que gracias a la labor de mis padres que me transmitieron entusiasmo y confianza, y también a médicos y personal sanitario que hicieron lo posible para que las molestias físicas fuesen las menos posibles la donación no representó ningún problema para mí; al contrario, estaba muy alegre y contento de poder ayudar a mi hermano a que se curara. Mi hermano, al mes y medio de ser trasplantado, tuvo unas graves complicaciones que le obligaron a llevar una vida muy complicada y de ingresos hospitalarios repetidos, teniendo que realizar desde 1º de la ESO hasta 4º en casa y no se reincorporó a las aulas hasta el inicio del Bachiller. Finalizó sus estudios en el instituto con éxito, de lo cual me siento muy orgulloso porque sé lo que se ha esforzado en el tiempo largo de su enfermedad en mantener su interés por el estudio aún en condiciones adversas. Y es doblemente para mí satisfactorio, que al día de hoy ya esté restablecido del todo y que mi familia haya tenido la gran fortuna de contar conmigo para lograrlo. Tanto es así que a veces bromean con nosotros y a mi hermano José le llaman José Pablo y a mí, Pablo José.