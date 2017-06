Educación reclama al Ayuntamiento una dispensa acústica para colegios

La delegada de la Consejería de Educación en Málaga, Patricia Alba, ha planteado al Ayuntamiento de Málaga que relaje las normas antirruido de forma excepcional en los colegios que acogen actividades deportivas fuera del horario escolar. Esta propuesta tiene lugar después de que el área municipal de Medio Ambiente haya abierto expedientes sancionadores y planteado multas de 12.000 euros a los colegios Lex Flavia Malacitana y Pintor Félix Revello de Toro, así como al instituto Jardines de Puerta Oscura por exceder los 60 decibelios que las ordenanzas municipales contemplan de forma genérica como límite acústico máximo.

Patricia Alba se reunió ayer con los directores de los ocho centros públicos de la ciudad que albergan clubes deportivos, mayoritariamente de baloncesto, que realizan los entrenamiento fuera del horario lectivo. Los expedientes sancionadores abiertos contra los tres centros han generado preocupación e inquietud entre los responsables de los centros que han apoyado la petición de "dispensa acústica". El Ayuntamiento, inicialmente, había sugerido que la Junta de Andalucía insonorizara las instalaciones deportivas para eliminar el exceso de ruidos.

El uso de las instalaciones deportivas en horario no lectivo por entidades independientes de los centros es una práctica que cuenta con una cierta tradición en Málaga, sobre todo en los barrios que no disponen de suficientes equipamientos deportivos públicos. "Estamos totalmente de acuerdo en la promoción y fomento del deporte", precisó la delegada para poner el acento que este uso de los colegios está en línea con los objetivos educativos generales. No obstante, recordó que los colegios -no los institutos- son propiedad de la Administración local. "El Ayuntamiento cede el suelo, la Junta construye y después le cede la propiedad", subrayó para poner de manifiesto que el conflicto del ruido derivado de la práctica deportiva excede las competencias de Educación, porque "la actividad docente se desarrolla desde la mañana hasta el horario de comedor". Además, puso de relieve que la polémica del ruido representa una carga adicional para los directores de los centros que son los que finalmente se han tenido que encargar de elaborar las alegaciones contra la propuesta de sanción. "Tienen que asumir una carga de trabajo que no les corresponde".

Los directores de los centros afectados también informaron ayer a Educación de las medidas adoptadas para tratar de minimizar el impacto acústico: "Han realizado campañas de concienciación, colocado cartelería, solicitado a los clubes que no programen dos partidos al mismo tiempo y prohibido bocinas, vuvucelas y en algunos casos hasta han apagado los marcadores". Alba precisó que no solo cuenta con el compromiso de los centros, sino también de los padres. "Los del Revello de Toro han llegado hasta salir a la calle para aplaudir a sus hijos cuando disputaban un partido".

Las sanciones de 12.000 euros planteadas por el Ayuntamiento al Lex Flavia, Revello de Toro y Puerta Oscura han tenido lugar a partir de tres denuncias interpuestas por tres vecinos, a título particular y no en nombre de colectividades o comunidades de residentes, por los ruidos generados por los entrenamientos y partidos durante las horas de la siesta y en algunos casos a primeras horas de la noche.

Por otra parte, el concejal de Medio Ambiente de Málaga, Raúl Jiménez, descartó ayer la solución propuesta por Educación. Indicó que las dispensas acústicas solo se pueden articular "para actividades extraordinarias y con carácter excepcional", por lo que no es aplicable a actividades que se desarrollan entre octubre y junio. "La normativa obliga que tengamos que tomar este tipo de decisiones. Si no, estaríamos haciendo una dejadez de funciones", concluyó.