La metamorfosis de 'Chichi', el prófugo polaco que se puso pelo y brackets en su nueva vida en Marbella

Cuando la Policía ya lo había atrapado, negó que fuera la persona que buscaban. Pero la estrategia de llamarlo Chichi, su primer apodo, le hizo girar la cabeza: él mismo se delató. Otro de los fugitivos más buscados volvía a ver cómo su rumbosa carrera delictiva llegaba a su fin en Marbella. Y hasta acabó bromeando mientras rubricaba sus derechos como detenido. “Hacía mucho que no usaba mi firma original”, se jactó. Había “asimilado su nueva identidad”. El día de su arresto, relata en declaraciones a este periódico uno de los policías implicados en la búsqueda de este peligroso prófugo polaco, aceptó “que no tenía salida”. “Admitió quién era, aunque sorprendido porque desde hacía mucho no lo llamaban por su nombre”, resume.

Chichequi, con vínculos con el tráfico de drogas y también el de armas y explosivos, no se lo puso fácil a los investigadores que le seguían la pista. Polonia lo reclamaba para que respondiera por una petición de prisión de más de 50 años y él había tomado buena nota de los datos descriptivos que se dieron a conocer para su detención. Entonces se dijo que tenía menos pelo y varios tatuajes más. En su nueva vida, se borró algunos que llevaba en las piernas para tratar de pasar desapercibido. “Había cambiado mucho físicamente; fue difícil la identificación”, detalla a 'Málaga Hoy', desde el anonimato, la inspectora del grupo de Fugitivos de la Policía Nacional de Madrid.

Para su metamorfosis, el huido se habría puesto en manos de un cirujano de injertos capilares; también pasó, posiblemente, por el odontólogo. “Tenía más poblada la cabeza y se había mejorado la dentadura. Además, su mandíbula, con la mordida hacia adelante, ya no era tan evidente”, explica la responsable policial. No tardó en confirmar que se había hecho unos retoques para no ser identificado.

Con la nueva identidad, que le permitía moverse con impunidad mientras estaba bajo el radar de las autoridades, estrenó nombre, apellido y también fecha de nacimiento. Había cumplido 40 primaveras, pero en la documentación falsa era dos años más joven.

La biblia del prófugo también cuenta con sus propios mandamientos. Saltárselos supone comprar boletos para una estancia en prisión. Un exceso de confianza, y a veces, de superioridad, puede acabar induciendo al error. Pese a los múltiples esfuerzos para confundir a la Policía, el huido había "bajado la guardia". "Los hay que cambian de coche, de dirección y dan tres vueltas a la rotonda, pero otros pasan tanto tiempo intentando huir que hasta se cansan. Sienten un cierto alivio", apostilla la inspectora.

Detención "La hicimos extremando las precauciones. Todo se puede torcer con cualquier fugitivo"

El detonante que puso tras la pista a los policías españoles tuvo lugar cuando el enlace de Polonia les informó de la reclamación que las autoridad judiciales habían cursado sobre el arrestado. La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) les llegó en octubre del año pasado. "No era el típico traficante que moviera grandes cantidades de droga, pero sí hacía pases frecuentes, más habituales -una de las veces, 8 kilos de hachís", desvela la policía. Un negocio ilícito cuyos hilos podría estar moviendo desde el año 2009.

Las sospechas sobre su paradero condujeron hasta la Costa del Sol. Vivía desde hacía un año en Marbella, sin grandes lujos, con un coche familiar en el que recogía a sus hijas del colegio. Hacía "vida normal de un padre" y compartía fotos en redes sociales con sus dos pastores belgas, una pista clave. "Es un riesgo tener un tren de vida ostentoso y presumir de ello porque eso hace poner el foco sobre uno", sostiene la investigadora del grupo de Fugitivos.

En su casa, sin embargo, escondía un fusil de asalto Kalashnikov y otro conocido como 'bomba'. "Cuando mueven droga es fácil que entre bandas o rivales se dediquen a robarse unos a otros y tengan armas de autoprotección", afirma.

Los policías, que sabían de la "peligrosidad del sujeto", tuvieron que "extremar las precauciones" el día en el que le colocaron las esposas. "Alguien que tiene armas de fuego, aunque no las use, ya ha pasado una línea. Todo se puede torcer con cualquier fugitivo", asegura la agente.

El fugitivo acababa de salir de casa. Los investigadores le pisaron los talones hasta que se bajó de su vehículo, barbado y con la mirada oculta tras unas gafas de sol. "Había cambiado mucho, modificando sus características físicas", reconoce uno de los investigadores que participó en su captura. Pese a las artimañas descubrieron que era su hombre.

Más de 50 años entre rejas

Chichequi acumula condenas por las que Polonia le pide que pase más de 50 años entre rejas. Todas las causas están relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado. "Normalmente van aparejados los dos delitos porque, para dedicarse al tráfico de alta logística fuera de su país, necesitan más gente que los apoye. Así se genera una red de organización", arguye la inspectora, que a renglón seguido lanza una advertencia a los fugados: “Aquí se funciona; queden en libertad o no, pero no van a vivir tranquilos”.