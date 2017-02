Famadesa invertirá 13 millones en la fábrica y eleva sus ventas un 17%

La industria cárnica malagueña Famadesa, una de las más importantes del país, invertirá 13 millones de euros en ampliar su fábrica central ubicada en Campanillas y duplicar su producción. Ese desembolso se realizará en dos proyectos. El primero está prácticamente concluido y supondrá la instalación de una gran cámara frigorífica con capacidad para almacenar 3,5 millones de kilogramos de productos congelados porque, según explicó ayer Federico Beltrán, presidente de la empresa, "el mercado exterior y, sobre todo, el asiático nos requiere los productos congelados, embarquetados y en cajas de cinco o diez kilogramos". Famadesa ha invertido 7 millones de euros en esta ampliación, que podría estar operativa en un mes.

El segundo proyecto es a dos años vista y consiste en la creación de una nueva sala de despiece que, según Beltrán, "nos permitirá duplicar nuestra producción de sacrificio". En estos momentos, Famadesa sacrifica 1,2 millones de animales al año y, teniendo en cuenta que cada cerdo pesa unos 80 kilogramos, la producción final está en torno a unos 96 millones de kilogramos. Se está redactando el proyecto de esta sala de despiece y se prevé disponer de ella en un plazo de unos dos años. La inversión definitiva aún no se sabe pero apuntan que rondará entre los seis y los siete millones de euros.

Famadesa cerró el año pasado con una facturación de 220 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 17% respecto al ejercicio anterior. De esa cantidad, la exportación representa en torno al 40%, siendo Asia y Europa los principales mercados. En Europa, el cliente líder es Portugal, alcanzando el año pasado una facturación de 40 millones de euros, seguida de Alemania, Italia, Francia y Rumanía. En Asia, el mayor comprador de productos de la fábrica malagueña es China, con 35 millones de euros en 2016, aunque también realiza fuertes ventas en otros países de ese continente como Japón. Además de la fábrica en Campanillas, el grupo Famadesa posee las instalaciones de Jamones Alameda, Carnes y Ganados Andalucía (Sierra de Yeguas), Almargeña de Integración, Agropecuaria Campanillas, Cárnicas Humilladero y Transportes Famadesa y cuenta con delegaciones en Madrid, Almendralejo (Badajoz), Sevilla, zona de Levante y Portugal. Famadesa tiene 500 empleados y el grupo alcanza el millar.

De cara a 2017, Beltrán aseguró ayer que el objetivo es crecer en torno a un 10%, "lo mismo que llevamos haciendo en los últimos 20 años". "Somos prudentes, pero la empresa que no crece se muere. Cuándo éramos más pequeños crecíamos a un 20% y ahora que somos mayores no podemos mantener el mismo ritmo, pero el que tenemos es para estar más que satisfecho", indicó el empresario malagueño. Otro reto es entrar en más países, aunque el presidente de la compañía reconoció que no es fácil porque "no es solo ir allí y vender sino que hay que contar con las autorizaciones y homologaciones, aunque cuando has entrado, si haces las cosas bien hechas, no hay problemas".

Famadesa recibió ayer por la mañana a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, quien fue informada de los datos y proyectos de la compañía y visitó la fábrica. Ortiz afirmó que Famadesa "es una industria familiar que está exportando a los cinco continentes y es un ejemplo más de que el sector agroalimentario andaluz es un pilar económico de primer orden. Necesitamos seguir generando empleo de calidad y estable y este tipo de empresas contribuyen a ello".

La consejera destacó el carácter "pionero" de esta cárnica malagueña en la internacionalización y "gracias a eso tiene un mercado consolidado en el exterior ofreciendo calidad y seguridad alimentaria". Ortiz recordó que su departamento sacó en junio del año pasado una convocatoria para dar ayudas a la industria agroalimentaria andaluza por valor de 108 millones de euros, el triple que en el ejercicio anterior, "y hemos tenido una gran demanda de solicitudes de inversión, lo que es síntoma de que es un sector que apuesta por seguir creciendo".

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) acogió ayer una jornada sobre la denominada Economía Azul, un sector "de futuro" para la provincia donde se entiende el mar no sólo como mera fuente de recursos sino como un aliado para el crecimiento económico. Esta jornada, dentro del Foro Málaga Viva, organizado por la CEM y la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la UMA, contó con la participación del presidente de los empresarios malagueños y andaluces, Javier González de Lara, y el responsable de la citada cátedra, Daniel Pastor.

Intervinieron como ponentes el presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), Javier Noriega; la secretaria técnica del mismo, Alicia Blanco y Jordi Caballé, consultor principal de Ports & Logistics Advisory. Con la celebración de Málaga Viva las entidades organizadoras pretenden, desde una óptica empresarial, académica y social, desarrollar un foro de reflexión y entendimiento acerca de grandes asuntos de la ciudad, que cobran especial relevancia como elementos clave en los ámbitos económico, reputacional y de desarrollo futuro de Málaga.

González de Lara destacó en su intervención que es fundamental para Málaga "volver la mirada al mar, para poner en valor su riqueza y la gran cantidad de activos vinculados a él (económicos, empresariales, turísticos y culturales)", reunidos bajo este concepto de Economía Azul, dada la especial relación de la provincia con el medio marino a lo largo de toda su historia. Así, incidió en las posibilidades que tiene el sector marítimo, que continuó creando riqueza y empleo "de manera pujante y sostenible incluso en los pasados años de crisis".