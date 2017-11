Familiares piden dispositivos para enfermos mentales con adicciones a las drogas

Le llaman patología dual al cuadro de una enfermedad mental más una adicción a la droga. Los familiares de estos pacientes denuncian desde hace muchos años la inexistencia de dispositivos específicos en el sistema sanitario público para su tratamiento. En la actualidad hay un convenio entre el SAS y el centro San Juan de Dios para 50 plazas concertadas.

Pero el presidente de Afenes, Miguel Acosta, recuerda que esa cifra es para toda Andalucía y no sólo para la patología dual, sino también para casos de trastornos límite de personalidad. "El Pisma [Plan Andaluz de Salud Mental de Andalucía] ni siquiera lo contempla, es inadmisible. Es la gran asignatura pendiente", señala.

Afenes reivindica la creación de dispositivos específicos para atender a las personas con enfermedad mental adictas a sustancias en el sistema público y, mientras tanto, que se dupliquen las plazas concertadas. "Porque las listas de espera superan el año", según Acosta, quien recuerda que las adicciones empeoran las enfermedades mentales porque el paciente se desequilibra.

El Centro Provincial de Drogodependencia (CPD) es un recurso público para la desintoxicación. Pero el problema es que el ingreso debe ser voluntario. Acosta aclara que no es como una unidad psiquiátrica de agudos en la que los pacientes pueden ingresar por mandato judicial previo informe médico. Por eso, señala que el CPD no es el recurso adecuado para estos casos. "Porque no se puede aplicar la involuntariedad y muchos a los dos días se van", comenta.

Afenes sostiene además que esta patología aumenta porque cada día la droga es más accesible. "La patología dual es un tema no resuelto. Hay tanta demora que a veces los médicos ni derivan a San Juan de Dios. Y si lo hacen, el caso tiene que ir a una comisión a Sevilla. Total, que la lista de espera supera el año", protestó Acosta.