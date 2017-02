El Gobierno adeuda la beca a más de 16.000 alumnos de enseñanza media

El Ministerio de Educación todavía no ha abonado las becas a 16.414 alumnos de educación secundaria, bachillerato y formación profesional de la provincia de Málaga. Tampoco ha ingresado las ayudas aprobadas para otros 2.737 estudiantes con necesidades especiales.

El empantanamiento en el pago de las ayudas al estudio en las enseñanzas medida se explica porque todavía no se ha rubricado el convenio que el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía firman cada año y a través del que delega la gestión de las becas no universitarias a la comunidad autónoma. Ese documento es el que permite que el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo transfiera al Gobierno andaluz el dinero de las ayudas generales al estudio, con la única excepción de las universitarias.

El Ministerio de Educación reconoce que el convenio lleva "algo más de retraso este año"

Fuentes oficiales de la Consejería de Educación en Málaga simplemente han explicado que los pagos no se han producido hasta ahora porque "dependen de la firma de un convenio entre la Junta y el Ministerio que no ha sido rubricado por el momento por el Ministerio a pesar de que la Consejería de Educación envió la documentación en diciembre".

En este sentido, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, indicó ayer en el Parlamento andaluz que el Gobierno no ha traspasado los 111 millones de euros necesarios para hacer frente al pago de las becas de 113.000 estudiantes de ESO, bachillerato y formación profesional de Andalucía.

Desde el Ministerio de Educación, la única respuesta que se ha obtenido es que no se han pagado las ayudas al estudio no universitarias porque antes "lógicamente" tiene que estar firmado el convenio. Agregan, además, que "no hay una fecha fija de firma", aunque también advierten que "se suele hacer en el último trimestre del año", aunque "este año lleva algo más de retraso que el pasado".

Este curso se han solicitado en la provincia de Málaga 19.151 becas para alumnos de las diferentes etapas de enseñanzas medias. El 85% de ellas han sido aceptadas. Además, se han aceptado otras 2.737 becas para estudiantes que tienen reconocidas necesidades específicas de apoyo educativo, bien por tener acreditadas altas capacidades o bien por sufrir alguna discapacidad o trastorno grave de conducta.

El grueso de las becas, no obstante, corresponde a los estudiantes de bachillerato y formación profesional, puesto que en este caso tratan de compensar a los estudiantes de rentas bajas que tienen que desplazarse diariamente para acudir a su centro educativo o, incluso, vivir fuera del domicilio familiar. Estas ayudas, como sucede con las universitarias, cuentan con una parte fija, que puede ser hasta de 3.000 euros para el caso de que los ingresos familiares mínimos (13.909 euros anuales para una familia de cuatro miembros). La segunda parte es variable y se distribuye teniendo en cuenta el dinero que queda disponible una vez pagada la parte fija y en función de la nota media de los becarios.

Esta fórmula ha provocado que se contenga el gasto anual en becas a pesar de que la crisis ha provocado que crezca la cifra de becarios. La consejera de Educación aseguró también ayer que el presupuesto de las becas generales del Ministerio de Educación en las enseñanzas no universitarias de Andalucía cayó el año pasado en 52 millones de euros, mientras que la cantidad correspondiente a las ayudas por necesidasdes especiales retrocedió en tres millones.

Por otra parte, 445 becarios de formación profesional se beneficiarán del compromiso contraído por el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para no limitar los importes de las ayudas a los alumnos de formación profesional que han iniciado un módulo convalidando asignaturas de estudios anteriores.

El Ministerio de Educación había hecho una interpretación restrictiva de la matrícula, de modo que la consideraba parcial y no completa y, en consecuencia, limitaba el importe de las ayudas tanto que en algunos casos pasaba de 3.000 euros a apenas 260.