El Gobierno avanza con el tren a Marbella y el AVE 'barato' a Sevilla

El PSOE habla de "oportunidad perdida" para la provincia

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, consideró ayer que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) suponen "de nuevo una oportunidad perdida" para la provincia. Tras mantener una reunión de trabajo con el Grupo Parlamentario Socialista del partido en Málaga para analizar las diferentes partidas, señaló que las cuentas no recogen las inversiones para las principales necesidades de Málaga, "que vuelven a relegarla a la cola de la inversión" en el conjunto nacional y "no ayudarán a la recuperación económica". También lamentó la existencia de cantidades "irrisorias" para ciertas infraestructuras, lo que impedirá ejecutarlas en un tiempo razonable. "Aparecen fondos para el Centro Oceanográfico que no se han ejecutado en años anteriores, aparecen fondos para la Biblioteca Pública que no se han ejecutado en años anteriores y nos tememos que a pesar de que llegan tarde, estos presupuestos llegan con poco dinero para las inversiones". Por su parte, la diputada nacional del PP Carolina España, reivindicó "la apuesta del PP para dotar el proyecto del tren de la Costa del Sol de presupuesto", destacando que "con esta partida evidenciamos nuestro compromiso, frente a las promesas vacías de los socialistas". "La partida global para Málaga supone un incremento del 3,7% respecto al año anterior hasta alcanzar los 142 millones", dijo.