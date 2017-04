El Gobierno rebaja a 136 millones su apuesta inversora en Málaga

El Gobierno central pasa de largo por Málaga y por la práctica totalidad de proyectos pendientes. Los 136 millones de euros incluidos en la apuesta económica del Ejecutivo central para lo que resta de año equivale a la menor cuantía que se recuerda en más de una década. El documento, que ayer tuvo su entrada en el Congreso de los Diputados para su debate, olvida, nuevamente, la llegada del ferrocarril a Marbella, la Biblioteca Provincial en San Agustín, el soterramiento del tren del puerto, la prolongación del Cercanías al PTA...

Nada de ello tiene una respuesta cierta, más allá de unos cientos de miles de euros que no permitirán su inicio. La apuesta del equipo de Mariano Rajoy se reduce en unos 110 millones de euros sobre las partidas acordadas para el año pasado. O lo que es lo mismo, se desinfla en un 44%. La aportación por malagueño desciende a 83,4 euros, lejos de los 151 euros de un año atrás.

Los que más dinero tienen: 27,8 millones al AVE a Granada; 21,3 a la cárcel de Archidona

Una demostración concluyente de hasta donde llega la reducción de las aportaciones se observa en los cuadros de las entidades estatales, justamente los organismos tradicionalmente responsables de las grandes actuaciones. Todas ellas suman, incluyendo obras que afectan a otras provincias, algo más de 103,6 millones de euros, 92 menos que en 2016. A ello hay que sumar que el grueso de los millones se corresponde con actuaciones procedentes de ejercicios anteriores, con 99,3 millones, quedando reducida la apuesta por nuevos proyectos a apenas 4,3 millones.

Los grandes olvidados vuelven a ser el tren y las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento. La prolongación del ferrocarril desde Fuengirola hasta, al menos Marbella (se mantiene como la única ciudad de más de 100.000 habitantes sin este medio de transporte) queda de nuevo desplazada. A esta actuación le corresponden 351.000 euros. Cuantía que, en cualquier caso, es muy superior a los 34.000 euros que hay para la línea Bobadilla-Ronda-Algeciras y a los 0 euros que se vinculan a la llegada del Cercanías hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Y, salvo sorpresa, la apuesta de Fomento por reducir la distancia ferroviaria entre Málaga y Sevilla mediante un baipás en Almodóvar del Río tampoco se recoge. El año pasado mereció al menos 1 millón de euros para avanzar en su tramitación, bloqueada desde hace ahora un año. Tampoco existe una apuesta clara por el soterramiento del tren del puerto, proyecto incluido en las partidas asignadas por Puertos del Estado, aunque con 165.000 euros para los estudios de integración del ferrocarril. Otros 150.000 euros son para actuaciones en materia de accesibilidad ferroviaria. Con lo que sí cumple es con el Metro de Málaga, al que aporta 5,7 millones.

En el caso del ente Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), que depende del Ministerio de Medio Ambiente, el contrastes es más significativo aún. Si el año pasado había reservado 12,3 millones para el tramo Pilones-Campanillas, este año la reserva es nula. Justo lo mismo ocurre con la remodelación de la ETAP de Pilones, a que no se aporta un solo euro, frente a los 16,7 millones de 2016. Las mayores aportaciones de Acuamed son para la reutilización de aguas residuales de la EDAR La Víbora, con 912.000 euros, y el tramo Campanillas-EBAP de Rojas, por 365.000 euros. El Ministerio de Medio Ambiente sí garantiza los fondos suficientes para poder licitar y acometer los poco menos de 100 metros de prolongación del Paseo Marítimo de Poniente, con 600.000 euros.

Por proyectos, los grandes receptores de fondos son el AVE entre Antequera y Granada, con 27,8 millones, cuantía que debe permitir avanzar en la terminación de la conexión ferroviaria y su puesta en servicio a principios de 2018; y la cárcel ya terminada de Archidona, con 21,3. Asimismo, el Ministerio de Fomento reafirma su apuesta, al menos en el plano teórico, con el acceso norte al aeropuerto de la Costa del Sol, para el que consigna 6,5 millones de euros. La inclusión de este dinero no necesariamente llevará aparejada su ejecución, como demuestra el hecho de que ya para el año pasado aportó 5 millones sin que se haya impulsado la intervención. Y, en cualquier caso, según las proyecciones plurianuales, la terminación de esta largamente demandada actuación se iría al año 2020.

De una menor dimensión son otras partidas que deben dar continuidad a los trabajos de construcción del Centro Oceanográfico (2,1 millones). Red.es, ente dependiente del Ministerio de Industria, incluye 1,1 millones para el Hub del Polo de Contenidos Digitales, situado en Tabacalera.

En materia de carreteras, el documento incluye 1 millón para la mejora del acceso de la A-7 en Marbella; 422.000 euros a la mejora del acceso a Benalmádena infraestructura que llegó a ser licitada en el BOE a principios de 2016 por algo casi 14,8 millones de euros. Según el presupuesto, el grueso de la intervención se llevará a efecto en 2018, con 3,1 millones; 2019, con 2,6 millones, y 2020, con otros 4,2 millones.

Ayer las reacciones no se hicieron esperar. Si para el diputado nacional del PSOE, Miguel Ángel Heredia, el Gobierno vuelve a situar a Málaga "a la cola de la inversión en España", para Carolina España, del PP, lo que hace el Ejecutivo es mantener "su apuesta firme" por Málaga. "Son realistas, están centrados en dar continuidad a los proyectos que la provincia necesita, además de afianzar la recuperación, crear empleo y una mayor protección social", aseguraba España, quien justificó lo escaso de las inversiones en que se trata de un documento no para un año completo sino para apenas seis meses. A pesar de ello, Heredia apostilló: "maltratan a Málaga, no impulsan los grandes proyectos pendientes ni dan respuesta a la generación de empleo ni al liderazgo económico de la provincia".