El Gobierno reitera que no hará el nuevo puente sobre el Guadalhorce

En una reciente respuesta parlamentaria, "el Gobierno por segunda vez ha vuelto a decir que no tiene previsto llevar a cabo esta actuación y ha insistido en que la titularidad del puente ya no es del Ministerio de Fomento, sino del Ayuntamiento de Málaga".

Incumplimiento de los planes de gestión

El diputado del PSOE mantiene que el Gobierno "está incumpliendo" el Real Decreto Ley 21/2016, de 15 de enero, que aprobaba los planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía, por lo que advirtió que "vamos a ser los malagueños los que vamos a tener que pagar esto y no estamos de acuerdo". En este punto,culpó también al Ayuntamiento de Málaga y al alcalde, Francisco de la Torre, por haberse "desentendido" de este asunto, ya que recordó que hace unos meses remitió una carta al regidor con la idea de articular un consenso político en torno al puente sobre el Guadalhorce. "A día de hoy no he tenido respuesta del alcalde que prefiere ir de la mano con el delfín tiburón, con Elías Bendodo, para bloquear los grandes proyectos como el Metro y abrir frentes institucionales con otras administraciones".