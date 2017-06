El Grupo Santos releva al director del hotel Miramar a los seis meses de la apertura

El Gran Hotel Miramar, el primer cinco estrellas gran lujo de la capital malagueña, sufre su primera crisis cuando está a punto de cumplir sus seis primeros meses de vida. Grupo Santos, propietario del establecimiento, ha destituido al director, Israel Martínez, que dejará la cadena tras ocho años de antigüedad en la firma y casi dos en Málaga. Su sustituto será Carlos Boga, director hasta ahora del hotel balneario Las Arenas, otro cinco estrellas gran lujo del mismo grupo situado en Valencia.

"Martínez no va a seguir en la cadena e iniciará una nueva etapa en su vida profesional. Ha cubierto las obras y la apertura del hotel y le estamos tremendamente agradecidos", explicaron ayer a este diario fuentes del grupo hotelero, que no quisieron entrar a valorar las causas de la destitución. Martínez, por su parte, señaló que el motivo de esta ruptura profesional es que "teníamos diversidad de opiniones sobre el modelo de gestión del hotel" y precisó que ha habido "un acuerdo mutuo" entre las dos partes "porque tengo una relación maravillosa con la empresa y buscamos siempre lo mejor para el hotel".

El ya ex director confesó que todo el periodo de obras y este primer semestre en el que se ha conjugado la llegada de clientes con la finalización de varias partes del hotel le ha supuesto "un desgaste importante" y que, tras su destitución, "me quiero quedar en Málaga y dedicarle tiempo a mi familia, porque por desgracia apenas he podido estar con ellos durante este tiempo".

Tanto la empresa como Martínez coinciden en señalar que la destitución, al menos de forma pública, no ha estado motivada por unos malos resultados del hotel, que abrió sus puertas el pasado 1 de enero con solo 40 de sus 200 habitaciones abiertas. "El arranque ha sido muy lento pero estamos bastante contentos de cómo están yendo las cosas. Pese a que no está inaugurado en su totalidad, siempre ha tenido un índice de ocupación superior al 90% y se han organizado muchos eventos", comentan desde la compañía. Por su parte, Martínez asegura que "el hotel va muy bien y tiene un buen posicionamiento, pero hemos pensado las dos partes que, ante esa diversidad de opiniones sobre la gestión, lo importante es que nos demos un tiempo". En este sentido, el ex director afirma que "guardo un buen recuerdo de esta casa, del hotel y he hecho grandes amigos".

La cadena hotelera y el propio Martínez también niegan el rumor que se ha escuchado en la ciudad de que el hotel había puesto en servicio habitaciones sin tener las correspondientes licencias de apertura. "Es una información falsa que ha circulado. El fin de obra se presentó hace mucho tiempo y la licencia de actividad total está en curso. La Inspección hizo un informe favorable hace tres semanas y todo es legal. Estamos en el proceso burocrático de las administraciones pero eso no impide abrir el hotel en su totalidad y gestionarlo porque la licencia estaba tramitada para la totalidad del hotel y la inspección fue favorable", remarca Martínez, quien apunta que aún quedan por abrir unas 16 habitaciones. Desde la empresa subrayaron que "estamos abriendo las habitaciones con sus licencias de forma escalonada".