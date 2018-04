Hacienda será desalojado a inicios de 2019 para su reforma integral

De acuerdo con la información aportada desde la Agencia Tributaria, dos de los contratos de alquiler ya han sido formalizados, quedando pendiente un tercero. Será la propiedad la que acometa una serie de trabajos de adecuación de los locales, actuaciones que se espera puedan estar culminadas para el próximo otoño. A partir de ahí será cuando el organismo estatal hará posesión de los mismos para adaptarlos a las necesidades de los servicios que se trasladarán a los mismos. Con todo, se cree posible iniciar la mudanza definitiva a principios del año que viene. Estas previsiones temporales no afectan al personal de Hacienda, Catastro y Tribunal, que se encuentran gestionando la localización de otros inmuebles para desplazar a sus efectivos.

A la espera de que se puedan concretar los detalles del proyecto de intervención, extremo que podría perfilarse el año que viene, el acuerdo alcanzado por el organismo estatal con los propietarios de los inmuebles a los que se trasladarán los servicios tributarios fija un periodo de arrendamiento de siete años. No obstante, desde el ente apuntaron que existe la posibilidad de acortar el alquiler una vez se haya terminado la obra en la sede principal.

El arrendamiento puede rondar el millón al año

La Agencia Tributaria, alegando su deseo de no afectar a los intereses de los propietarios de los tres edificios elegidos para el traslado de los funcionarios, rechaza dar publicidad a los costes anuales que supondrá el arrendamiento de estos casi 9.000 metros cuadrados de superficie. No obstante, fuentes próximas a la operación señalaron que el acuerdo rebaja el valor medio del alquiler de oficinas en las zonas elegidas. Tomando como válida esta premisa, no parece descabellado pensar en que la operación pueda suponer una aportación anual cercana al millón de euros. Lo que, en el supuesto de que se complete el periodo máximo de siete años, supondrá unos 7 millones de euros. A modo de ejemplo, una simple búsqueda en webs especializadas en la oferta de oficinas permite situar en entre 10 y 13 euros el valor medio del metro cuadrado en alquiler en el Centro Comercial Málaga Plaza, donde, según la información oficial de la Agencia Tributaria, se ha reservado un local de 2.291 metros cuadrados. Incluso utilizando el valor más bajo, la renta sería de unos 23.000 euros mensuales, lo que a lo largo del año se traduciría en casi 275.000 euros. En otros portales pueden encontrarse locales de oficinas en la calle Hilera por algo menos de 10 euros el metro cuadrado.