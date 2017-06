Heredia, destituido como secretario general del PSOE en el Congreso

Faltaba la confirmación oficial y ayer se produjo. Miguel Ángel Heredia, líder de los socialistas malagueños, fue destituido como secretario general del grupo socialista en el Congreso. Así lo decidió la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez durante su primera reunión, en la que nombró a Margarita Robles como portavoz en la Cámara Baja y al madrileño Rafael Simancas como secretario general del grupo. Heredia se vio rodeado por la polémica tras la difusión de una grabación ante un grupo de jóvenes del partido en la que alertaba sobre un pacto con los independentistas de Pedro Sánchez antes de su salida de la Secretaría General y criticaba con dureza a la nueva portavoz en el Congreso, Margarita Robles, lo que llevó a los sanchistas a pedir su dimisión. Su relevo fue acordado en la primera reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, que aprobó su propuesta para las direcciones parlamentarias del Grupo Socialista en las Cortes Generales (tanto en el Congreso como en el Senado), como en el Parlamento Europeo.

Diputado por Málaga desde hace más de dos décadas, Heredia ocupó hasta ayer mismo la secretaría general del grupo parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, o lo que es lo mismo, el segundo cargo en importancia tras el que ocupará desde ahora la magistrada en excedencia Margarita Robles, a la que se refirió en esas grabaciones: "Me toca las narices que Robles, que no es afiliada y que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) gracias al apoyo del PP, diga ahora que la militancia tiene que opinar. Hija puta, pues afíliate tú primero, para empezar", llegó a decir Heredia. Ahora, Sánchez le confía la portavocía del grupo a una mujer curtida en mil batallas y que tendrá además un plus de responsabilidad por la ausencia del líder socialista del Parlamento.

El resultado de las primarias ya había dejado muy tocado al líder de los socialistas malagueños. Con la llegada de Sánchez otra vez a Ferraz, su futuro político -en primer línea- está más en entredicho que nunca. Y eso que Susana Díaz, su jefa, ganó las primarias en Málaga. Incluso en el seno del PSOE son varias las voces que piden un relevo en la dirección provincial del partido. El propio alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, sanchista reconocido, pedía en una entrevista publicada en este periódico a Heredia y Conejo "que dieran un paso atrás por coherencia". " Está claro que lo que ellos han intentado hasta ahora no ha servido. Por ejemplo, Málaga sigue sin tener candidato claro para recuperar la alcaldía", señalaba Gallardo.