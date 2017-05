Interinos y ayudantes "dispuestos" a no examinar a los universitarios

Los doctores ayudantes e interinos contratados en la Universidad de Málaga (UMA) se mostraron ayer públicamente dispuestos a no hacer los exámenes finales si no se atienden de forma eficaz sus reivindicaciones que, en esencia, pasan por conseguir contratos fijos. Representantes del comité de huelga comparecieron ayer en rueda de prensa, apoyados por tres organizaciones de alumnos (Eureka, Sindicato de Estudiantes y Espacio Sindical Estudiantil), en la que reconocieron que las dos semanas lectivas de paro que comenzaron ayer tienen un impacto evidente en el desarrollo de las clases, la asistencia a tutorías, el desarrollo de los parciales e, incluso de los exámenes finales.

Profesores del área de ingeniería industrial han comunicado a los alumnos que se anula el último parcial, porque inicialmente coincidía con el periodo de huelga, de modo que los estudiantes pasarán directamente a realizar los exámenes finales. En otras titulaciones, sin embargo, el proceso de evaluación no contempla exámenes parciales, de modo que en principio no se solapan las pruebas con los paros. No obstante, Florencio Cabello, miembro del comité de huelga, puntualizó ayer que el colectivo "no tiene empacho" en adoptar posiciones de "bloqueo" y que está "dispuesto a que no haya exámenes" porque las circunstancias se han alineado para limitar o anular la promoción profesional y académica de profesores doctores contratados e interinos.

Los profesores reclaman la promoción directa a la categoría doctores contratados en la UMA

En la actualidad 152 docentes de los 2.445 que conforman la Universidad de Málaga están vinculados a la institución como interinos o ayudantes, aunque en conjunto la cifra de profesores con contratos temporales se eleva a un millar. El colectivo demanda la promoción directa como contratado doctor, una categoría académica y laboral indefinida, pero que no llega a alcanzar el estatus de funcionario.

Critican que la mesa de contratación de la Universidad de Málaga no se haya acordado de ellos desde que en una reunión celebrada el 19 de diciembre de 2012 les prometiera ofrecerles una fórmula de estabilización en el plazo de seis meses. Afirman también que esta fórmula de promoción directa para los contratados que hayan logrado la acreditación académica correspondiente se está llevando a cabo, por ejemplo, en la Universidad de Extremadura.

Isabel Ruiz, miembro también de la mesa de huelga, precisó también que a la primera asamblea celebrada ayer por la mañana acudieron 50 de los 152 afectados. No obstante, matizó que este dato no es expresivo del éxito de la convocatoria. "Se puede ir a la huelga y no a la asamblea", agregó Florencio Cabello. Fuentes oficiales de la Universidad de Málaga han indicado que una vez realizado un barrido por las diferentes direcciones de los centros han podido constatar que las incidencias en la actividad normal durante la primera jornada de paro han sido muy limitadas.