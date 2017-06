La Junta acometerá medidas para el riego de los subtropicales

"Habrá medidas de carácter inmediato, a corto, medio y largo plazo. Algunas obras están incluidas en los Planes Hidrológicos que pueden tardar más o menos y otras que incluso no dependen de la administración andaluza", comentó el consejero quien se comprometió con las comunidades de regantes a mantener una nueva reunión para "adoptar esas decisiones que con carácter inmediato hay que adoptar ante el contexto de escasez de agua y en el inicio del verano en el que nos encontramos". "Hemos tenido un año seco que en esta zona se suma a varios más. Técnicamente no estamos en situación de sequía pero es cierto que las precipitaciones son escasas y comienza a pasar factura", añadió Fiscal.

No han servido las restricciones de riego desde la Semana Santa

Fiscal reconoció ayer durante la reunión con las principales comunidades de regantes de la Axarquía, que no ha tenido el resultado de ahorro esperado la medida de restricción consensuada el pasado abril con los agricultores para que no éstos no pudieran regar un día a la semana. Concretamente se puso la limitación del miércoles para los del margen derecho del Guaro y el jueves para los del izquierdo. En cuanto a la reivindicación para realizar un trasvase desde la zona occidental de Málaga a la oriental, ha indicado que la Junta "va a seguir empujando para que se lleve a cabo", pero advirtió de que se trata de una actuación que no depende sólo de la administración autonómica. Sobre la línea de trabajo que están realizando para la búsqueda de soluciones, dijo que no se adoptarán "de arriba hacia abajo, sino de forma consensuada".