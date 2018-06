La Junta 'adjudica' el tramo del Metro de El Perchel pero no dice a qué empresa

La cuenta atrás que deberá terminar a finales del próximo mes de julio con la reactivación de la obra en el tramo del Metro interminable, que se extiende entre Renfe y el puente de Tetuán, se reduce a cuenta gotas. La Junta de Andalucía, tal y como anunció la pasada semana el consejero de Fomento, Felipe López, cumplió ayer con su compromiso de elegir a la empresa con la oferta más ventajosa de cuantas han concurrido al proceso de licitación de este concurso. Lo que no hizo fue desvelar su nombre.

El argumento que se maneja en el seno del ente autonómico es que no se desvelará la identidad de la unión de la firma a la que se encargará la terminación de lo dejado a medias por Grupo Ortiz hasta que quede plenamente formalizada la adjudicación de los trabajos. Y eso, tras el acuerdo adoptado por el consejo de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, no ocurrirá hasta que la mercantil o las mercantiles seleccionadas aporten toda la documentación requerida. En este caso, avales y certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y la Hacienda Pública. Si bien dispone de un plazo máximo de diez días, desde la Junta se apunta que cabe la posibilidad de que no se utilicen todas esas jornadas.

Incluso en ese escenario, el procedimiento existente, especialmente garantista, abre un segundo plazo de 15 días en el que cualquiera de las obras empresas licitadoras podría alegar o recurrir el procedimiento de la Administración regional. Un extremo que no se contempla en la esfera del Metro, que de ocurrir lastraría nuevamente los plazos de reinicio de la parte que queda por ejecutar.

Este tramo, cuyas obras se suspendieron en octubre de 2015 como consecuencia del inicio del expediente de resolución con el anterior contratista, presentaba un nivel de ejecución del 65% antes de su suspensión, incluyendo el proyecto modificado y aprobado por la Administración. La licitación de la obra de terminación y de las tareas de intervención arqueológicas que restaban por ejecutar tiene un presupuesto base de licitación 24,75 millones (casi 30 millones con IVA) y un plazo de 22 meses. No obstante, las ofertas, de media, reduce en unos 3,5 millones el coste final, incluido impuestos, y podrían rebajar a unos 20 meses el plazo.

Las principales actividades a desarrollar consisten en la ejecución del túnel por la avenida de Andalucía, en la finalización de la excavación del tramo de túnel entre la Avenida de América y la estación Guadalmedina, así como la posterior restitución del viario y su urbanización. Este tramo consta de 700 metros de longitud lineal y es la pieza intermedia entre la parte ya en explotación comercial y el tajo Guadalmedina-Atarazanas, en ejecución desde mayo de 2015.