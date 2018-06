La Junta adjudicará la obra del tramo sin fin del Metro un año después de licitarla

El consejero aprovechó su intervención en la Cámara andaluza para "invocar" al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que asuma la posición ya adoptada en dos ocasiones por el Pleno municipal en el sentido de avalar la construcción de la prolongación del Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil. Sobre ello, le volvió a reclamar al mandatario local "que no ponga palos en los raíles". Precisamente, la semana pasada la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento decidió interponer un nuevo recursos contencioso-administrativo pidiendo la anulación del acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz que avalaba la construcción del ramal e instaba al Ayuntamiento a adecuar el planeamiento urbanístico para incorporar el tranvía.

Una vez se formalice la propuesta por parte del consejo de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, se abrirá un plazo máximo de diez días para que la citada firma presente la documentación requerida y otro de 15 días obligatorio para que cualquiera de los otros licitadores pueda recurrir la decisión. De no haber traba alguna en este sentido, quedará resuelto el asunto, abriéndose de par en par la posibilidad de que se reactiven las obras en la parte final del próximo mes de julio.

El PP exige la prolongación del ferrocarril urbano hasta el PTA

El vicesecretario de Organización del PP de Málaga, Manuel Marmolejo, pidió ayer a la Junta de Andalucía que plantee ya una línea de Metro que llegue hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) para solucionar los problemas de movilidad y acceso a la tecnópolis. Para ello, situó en la zona un "estacazo" que visualiza esta reivindicación. "Ya va siendo hora de que el PSOE al frente del Gobierno andaluz cumpla con lo que dictamina la Cámara andaluza, algo que debería ser básico en democracia", dijo el también senador del PP, que recordó que en diciembre de 2015 se aprobó una Proposición No de Ley del PP en la que se acordaba que el Gobierno andaluz llevaría a cabo los estudios de ampliación del Metro al PTA en el primer semestre de 2016. "Lo único que ha hecho el PSOE para no asumir este compromiso es echar balones fuera y pedir al Gobierno central que solucionara esta situación con la extensión del Cercanías al complejo tecnológico". "Lo que no es lógico es que cada día laborable más de 15.000 trabajadores se encuentren con un atasco monumental para poder llegar a sus puestos de trabajo", criticó.