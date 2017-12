La Junta estudiará acciones para levantar el secreto del asesinato de García Caparrós

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, informó ayer de que irá al Congreso de los Diputados para ver las actas de la comisión que investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós, durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, pero precisó que lo hará junto con los servicios jurídicos para "estudiar posibles acciones jurídicas que permitan levantar el secreto" que pesa sobre las mismas.

Jiménez Barrios, que asistió en Antequera al II Foro de Coyuntura y Previsión Económica de Andalucía, reiteró: "el Gobierno de la Junta va a seguir insistiendo en que se levante el secreto de esa comisión; nadie entiende que 40 años después se mantenga y que no permite conocer a España y a los andaluces qué se analizó en esa comisión y qué ocurrió aquel día". Explicó que el Consejo de Gobierno solicitó una primera vez acceder a esas actas "y que no hubiese ningún veto" y se les contestó "que ya lo habían realizado a otra formación política, con lo que no nos quedamos conforme". Por ello, dijo que reiteró "la necesidad de ver, como Gobierno de la Junta en representación de los andaluces, esas actas". Desde el Congreso se ha contestado en el mismo sentido, pero "nos dice esta vez que sí podemos acceder a ver nosotros las actas". "Es lo que pienso hacer; vamos a aceptar esa invitación del Congreso, pero vamos a ir acompañados con los servicios jurídicos de la Junta, vamos a analizar las actas y ver lo que se refleja y estudiar la posibilidad de acciones jurídicas que nos permitan que ese levantamiento".

En este sentido, el consejero mostró su desacuerdo con que no se le vaya a permitir conocer los nombres de quienes actuaron. "Nadie entiende por qué los andaluces no podemos saber qué ocurrió un día tan importante", sostuvo Jiménez Barrio, a lo que agregó: "si vamos a conocer las actas de lo que ocurrió con el asesinato de Kennedy, cómo no vamos los andaluces a insistir en que es necesario saber lo que ocurrió".