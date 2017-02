La Junta proyecta 2.500 plazas con dos institutos y un colegio nuevos

La Junta de Andalucía proyecta invertir en Málaga 24 millones de euros en la construcción de dos institutos, uno en Teatinos para 600 alumnos, y otro en Rincón de la Victoria, con 620 plazas, así como un colegio en Cártama estación para 450 estudiantes. Además, ampliará varios centros. En conjunto creará 2.495 plazas educativas que le permitirán retirar 33 aulas prefabricadas.

La delegada en Málaga de la Consejería de Educación, Patricia Alba, eludió ayer concretar el plazo de ejecución y la fecha de apertura de los nuevos complejos educativos. No obstante, apuntó que las obras se licitarán a lo largo de 2017. Al margen de los tiempos que consumen los requisitos administrativos, la construcción de los institutos y el colegio se prolongarán entre uno y dos años, lo que significa que aunque no es imposible sí es complicado que estén operativos antes del curso 2019-2020.

El plan de inversiones 2017/2018 contempla 24 millones para los centros de Málaga

Además, Educación tiene previsto iniciar los trabajos preliminares de dos institutos más que se ubicarán en San Pedro Alcántara (Marbella) y Las Lagunas de Mijas, que aportarán al sistema 360 y 480 plazas respectivamente. En este caso, los proyectos base cuentan con un presupuesto de 930.000 euros.

Solo para el epígrafe de modernización y ampliación de colegios se ha previsto una partida de 4,7 millones de euros que permitirá actuaciones en seis institutos de Benalmádena (Arroyo de la Miel), Cártama (Valle del Azahar), Torremolinos (Concha Méndez Cuesta), Alhaurín de la Torre (Huerta Alta y Galileo) y Fuengirola (Eduardo Janeiro). También se llevarán a cabo obras en cinco colegios de Málaga (Cayetano Bolívar), Estepona (Ramón Lago e Isabe del Mar), Manilva (San Luis de Sabinillas) y Pizarra (Mariana Pineda).

Patricia Alba subrayó que el plan de infraestructuras educativas para el periodo 2017/2018 se suma a obras por importe de 8,2 millones de euros que ya se ejecutan para ampliar y mejorar centros escolares. El resultado es que se suprimirán en conjunto 80 aulas prefabricadas, uno de los objetivos marcados por la Consejería de Educación, junto con la retirada de las cubiertas de amianto y el refuerzo de la formación profesional.

Sin embargo, la delegada no sopesó el impacto real que tendrá la retirada de 80 aulas prefabricadas. Explicó que muchos de los módulos instalados en colegios no se dedican a docencia, sino que acogen otros servicios escolares, y afirmó que no podía precisar el número de aulas en módulos provisionales que hay en uso en colegios e institutos de la provincia de Málaga bajo el argumento de que esta es una cifra "cambiante".

En cualquier caso, la mayor parte de los módulos prefabricados se ubican en municipios de la Costa que han experimentado un gran crecimiento residencial durante los últimos años. Mijas es un caso paradigmático, junto a Rincón de la Victoria, Vélez o Estepona. No obstante, no es una cuestión exclusiva del litoral. Municipios del interior como Archidona o Coín también se han visto en circunstancias similares.

La Consejería de Educación presentó ayer el plan de infraestructuras en el colegio Cayetano Bolívar, de la barriada de Maqueda, donde se construirán cuatro nuevas aulas que harán posible suprimir un módulo prefabricado que alberga dos clases.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la delegada en Málaga de la Consejería de Educación precisó que el plan de infraestructuras educativas contempla una partida de dos millones de euros para proseguir con la retirada del amianto que todavía existe en las cubiertas de colegios. Finalmente, el apartado de reparaciones y reformas prevé 17 actuaciones que consumirán un presupuesto global de 1,3 millones de euros para ejecutar trabajos en 10 centros. Entre ellos figuran los colegios José Banús de Marbella y Pintor Denis Belgrano en Málaga, así como los institutos Mar de Alborán de Estepona, Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola y Los Colegiales de Antequera.